Apple TV+ остается единственным убыточным сервисом подписки Apple

Стриминговый сервис Apple TV+, несмотря на рост числа подписчиков до 45 миллионов в 2024 году, остается убыточным для компании Apple, принося более 1 миллиарда долларов убытков ежегодно. Об этом сообщает издание The Information.

Сокращение бюджета на контент

Первоначальный бюджет Apple на производство контента для Apple TV+, который составил 5 миллиардов долларов, был сокращен на 500 миллионов долларов. Несмотря на наличие популярных оригинальных сериалов, таких как «Severance» («Разрыв»), доля Apple TV+ в общем количестве зрителей стриминговых сервисов ежемесячно составляет менее 1%, тогда как у Netflix этот показатель достигает 8,2%.

Стратегия Apple TV+: содержание пользователей в экосистеме

Основная цель создания Apple TV+ заключалась в том, чтобы удержать пользователей в рамках экосистемы Apple. Сопредседатель Netflix Тед Сарандос в интервью Variety на этой неделе прокомментировал стратегию Apple TV+: «Я не понимаю ее кроме как с точки зрения маркетинга, но они [Apple] действительно умные люди. Возможно, они видят что-то, чего не видим мы».

Сервисный бизнес Apple: доходы и проблемы

Apple TV+ является частью крупного сервисного бизнеса Apple, который ежегодно генерирует миллиарды долларов дохода благодаря таким сервисам, как iCloud Plus, покупкам в App Store и поисковой рекламе. Однако другие сервисы компании, в том числе Apple News Plus, Fitness Plus и Apple Arcade, также демонстрируют низкий уровень привлеченности пользователей и, соответственно, низкие доходы. Кроме того, наблюдается замедление темпов роста сервиса Apple Music.