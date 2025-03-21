Приватизация Укргазбанка и Сенс Банка: Рожкова видит перспективы, но не в 2025 году

Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает маловероятной приватизацию государственных банков в текущем году из-за продолжительности необходимых процедур. В то же время она выразила уверенность в высоких шансах на успешную продажу Укргазбанка и Сенс Банка в будущем. Об этом Рожкова заявила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Длительный процесс: приватизация госбанков займет не менее 9−12 месяцев

«Приватизация первых государственных банков в 2025 году, по моему мнению, физически нереальна, поскольку это длительный процесс», — отметила Рожкова. Она напомнила, что закон об особенностях приватизации госбанков был подписан президентом только в октябре 2024 года из-за задержек в Верховной Раде. Пока необходимо выбрать советника, чтобы начать процесс приватизации.

Рожкова подчеркнула, что процесс приватизации государственных банков будет длиннее, чем в частном секторе, и займет по меньшей мере 9−12 месяцев.

Укргазбанк: «зеленый» банк с высокими шансами на продажу

«В общем, шансы (на продажу) есть, и достаточно высокие. Например, Укргазбанк — один из немногих банков с украинским капиталом, который серьезно продвинулся в имплементации ESG-принципов, позиционируя себя как „зеленый“ банк», — отметила первая заместитель главы НБУ.

Сенс Банк: упрощенная приватизация благодаря отсутствию докапитализации

Относительно национализированного в июле 2023 года Сенс Банка, Рожкова отметила, что его приватизация может быть проще, поскольку он самый молодой среди государственных банков. Она напомнила, что государство не проводило докапитализацию Сенс Банка, что облегчает определение его рыночной стоимости.

Интерес со стороны международных банковских групп

По словам Рожковой, наблюдалась заинтересованность в Идее Банке, а также потенциальный интерес к Сенс Банку со стороны международных банковских групп, которые уже работают в Украине. Они рассматривают возможность усиления своих позиций на рынке путем неорганического роста (т.е. путем приобретения других банков).

«Говорить о значительном внешнем интересе как об инвестиции для развития пока рано, но он обязательно появится», — считает первый заместитель главы НБУ.