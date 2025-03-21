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21 марта 2025, 9:03 Читати українською

США ввели санкции против Китая за покупку иранской нефти

США ввели санкции против двух китайских нефтехимических компаний за импорт иранской нефти, что явилось очередным шагом в рамках кампании «максимального давления» президента Дональда Трампа на Исламскую республику. Об этом сообщает Financial Times.

США ввели санкции против двух китайских нефтехимических компаний за импорт иранской нефти, что явилось очередным шагом в рамках кампании «максимального давления» президента Дональда Трампа на Исламскую республику.
Фото: pixabay.com

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Государственный департамент заявил, что наложил санкции на Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за нарушение американских санкций. Компания покупала и хранила отправлявшуюся в Китай иранскую нефть на судне, которое уже находится под санкциями.

Министерство финансов США отдельно наложило санкции на китайскую нефтеперерабатывающую компанию Luqing Petrochemical за покупку иранской нефти, транспортировавшуюся на судах, связанных с хуситами и иранскими военными.

В министерстве отметили, что санкции против Luqing Petrochemical являются первым случаем, когда Вашингтон применил такие меры против «чайников» — частных китайских нефтеперерабатывающих предприятий, являющихся основными импортерами иранской нефти.

«Закупки иранской нефти небольшими нефтеперерабатывающими предприятиями являются основным экономическим источником поддержки иранского режима, который является ведущим государственным спонсором терроризма в мире», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Соединенные Штаты намерены перекрыть каналы поступления доходов, позволяющие Тегерану продолжать финансирование террористической деятельности и развитие ядерной программы.

В этом месяце Трамп обратился с письмом к верховному лидеру Ирана, призывая его к заключению соглашения с США по ядерной программе страны. Он предупредил о «ужасающих» последствиях в случае отказа Тегерана от дипломатического урегулирования, однако Иран не отреагировал на это предложение.

В прошлом месяце Трамп заявил, что возобновляет свою кампанию «максимального давления» на Иран, которая будет включать санкции против компаний, поставляющих иранскую нефть в Китай. Цель состоит в том, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров на более выгодных для США условиях, хотя пока неясно, заинтересован ли Тегеран в этом.

Министерство финансов США заявило, что также налагает санкции на 19 других организаций, включая китайских и гонконгских владельцев судов, являющихся частью «теневого флота», осуществляющего поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Китае.

Экспорт иранской нефти

Согласно последним данным Управления энергетической информации США, экспорт иранской сырой нефти за последние четыре года увеличился более чем в три раза, с минимального уровня в 400 000 баррелей в день в 2020 году до более 1,5 млн баррелей в день в первых трех кварталах 2024 года. Причем почти все поставки направляются в Китай.

Иран, являющийся членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), имеет общую производственную мощность, оцениваемую примерно в 3,8 млн баррелей в сутки. Китай, крупнейший в мире импортер иностранной нефти, в прошлом году импортировал около 11 млн баррелей в сутки.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
21 марта 2025, 9:17
#
«США запровадили санкції проти Китаю за купівлю іранської нафти»

Тоді потрібно запровадити санкції проти ЄС, котрі купили газу і нафти на багато лярдів за минулий рік, і додатково США мають запровадити санкції проти самих себе, після того як кацапську нафту вивантажували в портах Пентагону :)
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