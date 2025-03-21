США ввели санкции против Китая за покупку иранской нефти

США ввели санкции против двух китайских нефтехимических компаний за импорт иранской нефти, что явилось очередным шагом в рамках кампании «максимального давления» президента Дональда Трампа на Исламскую республику. Об этом сообщает Financial Times.

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Государственный департамент заявил, что наложил санкции на Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за нарушение американских санкций. Компания покупала и хранила отправлявшуюся в Китай иранскую нефть на судне, которое уже находится под санкциями.

Министерство финансов США отдельно наложило санкции на китайскую нефтеперерабатывающую компанию Luqing Petrochemical за покупку иранской нефти, транспортировавшуюся на судах, связанных с хуситами и иранскими военными.

В министерстве отметили, что санкции против Luqing Petrochemical являются первым случаем, когда Вашингтон применил такие меры против «чайников» — частных китайских нефтеперерабатывающих предприятий, являющихся основными импортерами иранской нефти.

«Закупки иранской нефти небольшими нефтеперерабатывающими предприятиями являются основным экономическим источником поддержки иранского режима, который является ведущим государственным спонсором терроризма в мире», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Соединенные Штаты намерены перекрыть каналы поступления доходов, позволяющие Тегерану продолжать финансирование террористической деятельности и развитие ядерной программы.

В этом месяце Трамп обратился с письмом к верховному лидеру Ирана, призывая его к заключению соглашения с США по ядерной программе страны. Он предупредил о «ужасающих» последствиях в случае отказа Тегерана от дипломатического урегулирования, однако Иран не отреагировал на это предложение.

В прошлом месяце Трамп заявил, что возобновляет свою кампанию «максимального давления» на Иран, которая будет включать санкции против компаний, поставляющих иранскую нефть в Китай. Цель состоит в том, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров на более выгодных для США условиях, хотя пока неясно, заинтересован ли Тегеран в этом.

Министерство финансов США заявило, что также налагает санкции на 19 других организаций, включая китайских и гонконгских владельцев судов, являющихся частью «теневого флота», осуществляющего поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Китае.

Экспорт иранской нефти

Согласно последним данным Управления энергетической информации США, экспорт иранской сырой нефти за последние четыре года увеличился более чем в три раза, с минимального уровня в 400 000 баррелей в день в 2020 году до более 1,5 млн баррелей в день в первых трех кварталах 2024 года. Причем почти все поставки направляются в Китай.

Иран, являющийся членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), имеет общую производственную мощность, оцениваемую примерно в 3,8 млн баррелей в сутки. Китай, крупнейший в мире импортер иностранной нефти, в прошлом году импортировал около 11 млн баррелей в сутки.