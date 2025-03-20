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20 марта 2025, 17:09 Читати українською

Цифровой евро должнен снизить угрозу стейблкоинов — ЕЦБ

Европе нужна цифровая валюта, чтобы защитить себя от угроз со стороны новых форм денег, таких как стейблкоины, и уменьшить зависимость от американских платежных компаний в условиях усиления политической напряженности. Об этом заявил главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн, сообщает Bloomberg.

Европе нужна цифровая валюта, чтобы защитить себя от угроз со стороны новых форм денег, таких как стейблкоины, и уменьшить зависимость от американских платежных компаний в условиях усиления политической напряженности.
Фото: AI

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По его словам, цифровой евро ограничивает вероятность того, что стабильные монеты в иностранной валюте закрепятся как средство обмена в еврозоне.

«Цифровой евро — это не только о том, чтобы наша денежная система адаптировалась к цифровой эре. Речь идет об обеспечении контроля Европы над своей денежно-кредитной и финансовой независимостью в условиях усиления геополитической раздробленности», — сказал Лейн на конференции в Корке, Ирландия.

Он отметил, что европейский интерес к рынку стейблкоинов, где доминирует доллар, быстро растет. Он также подчеркнул текущую зависимость Европы от американских платежных систем, таких как Visa, Mastercard, а также от технологических гигантов, включая PayPal, Apple и Google.

Проект цифрового евро

ЕЦБ запустил проект цифрового евро в 2021 году и до октября должен завершить подготовительную фазу, чтобы создать основу для возможного запуска. Однако, для того, чтобы цифровая версия евро стала реальностью, официальные лица ожидают принятия законодательства Европейского Союза, процесс разработки которого остановился.

Президент США Дональд Трамп вызывает обеспокоенность у европейских политиков не только своими тарифными угрозами и усилиями заключить мирное соглашение по Украине, но и продвижением стейблкоинов, обеспеченных долларом.

Франсуа Виллеруа де Гало, член Совета управляющих ЕЦБ, на прошлой неделе предупредил, что Соединенные Штаты, поддерживая криптовалюты и небанковский финансовый сектор, создают риск возникновения последующего финансового кризиса.

Учитывая эти обстоятельства, Лейн отметил, что цифровой евро способен преодолеть продолжающуюся фрагментацию розничного платежного рынка в Европе, одновременно стимулируя сотрудничество между банками и поставщиками платежных услуг.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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