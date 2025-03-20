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20 марта 2025, 14:50 Читати українською

Geely Automobile повысила чистую прибыль втрое благодаря сбыту и сильному экспорту

Передовой производитель электрокаров из Поднебесной Geely Automobile рассказал о колоссальном подъеме чистой прибыльной величины за 2024 год. Автоконцерн из КНР опубликовал, что прирост в чистом виде в годовом выражении поднялся на 213% до 16,63 миллиарда юаней, или порядка 2,30 миллиарда долларов. Данный глобальный рост произошел благодаря стабильному сбыту и максимальному экспорту. Одновременно с этим доходность поднялась на 34%, до 240,19 миллиарда юаней, сообщили в LBLV.

Передовой производитель электрокаров из Поднебесной Geely Automobile рассказал о колоссальном подъеме чистой прибыльной величины за 2024 год.

Совокупный масштаб дистрибуции автомобилей Zeekr Group в прошедшем году поднялся на 87% до 222 123 единиц, а это позволило уменьшить ущерб в чистом виде до 6,42 миллиарда юаней с 8,35 миллиарда юаней в 2023 году.

Такая превосходная выручка стала возможной ввиду идеальных показателей на иностранных рынках и уверенной внутренней реализации. Совокупный объем оптового экспорта Geely поднялся на 57%, дойдя до максимума в 414 522 транспортных средств.

Вместе с внушительным сбытом, финансовые достижения стали возможными благодаря улучшению экономики за счет масштабируемости, повышения качества торгового ассортимента и контроля расходов. Общая прибыль поднялась на 0,6 процентного пункта до 15,9%, сообщают в lblv.com.

В будущих периодах Geely намерен сохранить стабильный спрос в нынешнем году. Тем не менее вместе с тем может ужесточиться конкурентная борьба на автопроме, а именно в секторах технологий и ценообразования. По продажам ожидается в 2025 году величина на отметке 2,71 миллиона единиц, а это на 25% выше, чем ранее.

Александр Дубинский, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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