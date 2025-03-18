За время полномасштабной войны мессенджер Telegram одновременно стал источником оперативных новостей и величайшим питомником мошенничества. Министерство цифровой трансформации предоставило советы, как защитить свои аккаунты от излома мошенников.
В Минцифры рассказали, как защитить Telegram-аккаунт от мошенников
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Более 70% украинцев обращаются на горячую линию цифровой безопасности Nadiyno.org с запросами по излому Telegram-аккаунтов», — отметили в Минцифре.
Самые распространенные фишинговые атаки
Среди наиболее распространенных видов фишинговых атак:
- голосование,
- просьба одолжить деньги,
- фейковая поддержка Telegram,
- подарок Telegram Premium.
Как защитить аккаунт от преступников
- включить двухэтапную проверку;
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- проверять активные сессии в настройках Telegram и выходить из неизвестных устройств;
- закрывать доступ к персональной информации;
- использовать пароли и «двухфакторку», вместо SMS для авторизации.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии