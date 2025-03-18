В Минцифры рассказали, как защитить Telegram-аккаунт от мошенников

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«Более 70% украинцев обращаются на горячую линию цифровой безопасности Nadiyno.org с запросами по излому Telegram-аккаунтов», — отметили в Минцифре.

Среди наиболее распространенных видов фишинговых атак:

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