Инвесторы скупают китайские акции на фоне торговой войны Трампа

Индекс Hang Seng, являющийся основным индексом Гонконга, где представлены акции многих крупных китайских компаний, показал рост на 17% с января, когда Трамп вступил в должность президента США.

Для сравнения, индекс S&P 500 упал примерно на 9%, потеряв $4 трлн рыночной капитализации после достижения рекордных максимумов в прошлом месяце.

Непредсказуемые заявления Трампа о повышении пошлин и действия, направленные на сокращение федеральных государственных расходов, поставили под вопрос привлекательность американских акций, с 2021 года демонстрировавших значительно лучшие результаты по сравнению с большинством других мировых фондовых рынков.

По словам Энди Вонга, базирующегося в Гонконге старшего руководителя Pictet Asset Management инвесторы изменили свою позицию, перейдя от стратегии «TINA» (There Is No Alternative to U.S. assets — «Нет альтернативы активам США») к «TIARA» (There Is A Real Alternative — «Есть реальная альтернатива»).

Технологические акции, которые с начала 2025 года выросли на 29% и на прошлой неделе достигли самого высокого уровня за три года, стали главной движущей силой китайского рыночного ралли.

Как и многие другие инвесторы, оптимистично настроенные по китайским акциям, Вонг заявил, что видит потенциал в технологическом, оборонном и потребительском секторах.

Ключевая причина оптимизма — китайские акции остаются недооцененными, торгуясь на 30% ниже своих максимумов в 2021 году.

