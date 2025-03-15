Национальный банк в связи с необходимостью проверки поданных документов и информации продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании опосредованного приобретения владельцем группы «ТАС» Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка (Львов). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Нацбанк продолжил рассмотрение документов Сергея Тигипко на покупку Идея Банка
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Как отмечает в биржевом сообщении продавец, польский Getin Holding SA, соответствующую информацию он получил в пятницу.
Getin сообщил, что затягивание рассмотрения в НБУ потребует продления срока выполнения отлагательных условий, изложенных в условном договоре купли-продажи от 18 октября 2024 года, с нынешнего окончательного срока 31 марта 2025 года.
Напомним
В феврале 2022 года Getin сообщил, что ему вторично не удалось продать Идея Банк.
Заключенное 10 ноября 2021 года соглашение об условиях продажи его 100% акций Первому украинскому международному банку (ПУМБ, Киев) Рината Ахметова было разорвано в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности до 25 февраля.
После разрыва соглашения с ПУМБом Getin отказался от продажи своего украинского дочернего банка в условиях войны в Украине.
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