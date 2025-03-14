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14 марта 2025, 15:10 Читати українською

ПриватБанк благодарит клиентов и дарит им подарки к своему 33-летию

19 марта ПриватБанк празднует 33 года и искренне благодарит каждого своего клиента, кто идет с ним бок о бок. Поэтому он подготовил для всех персональные подарки, которые можно активировать в программе лояльности «Привет» в Приват24.

19 марта Приватбанку исполняется 33 года, и в честь этого банк подготовил приятные сюрпризы для своих 18,5 миллионов клиентов.
Изображение: Приватбанк

Один из самых приятных бонусов — повышенный кешбэк совместно с Visa: 7% в кафе и ресторанах, до 15% в популярных сетях фастфуда, 10% на топливо, такси и товары для дома. Также действуют выгодные условия на покупки в магазинах одежды, товаров для красоты и здоровья, а также в детских магазинах. Специальное предложение для тех, кто отмечает свое 33-летие вместе с банком: «Золотая карта» в «Привет» и 33% кешбэка на все покупки.

В этом году бонусы распространяются и на геймеров — они получат кешбэк на покупку игр, подписок и игровых приложений. Также предусмотрен кешбэк за оплату коммунальных услуг, мобильной связи и международных переводов.

Клиенты бизнеса ПриватБанка с 11 марта смогут воспользоваться специальными условиями открытия счетов, получить 10% скидку на топливо с картой Visa Business Go в сети WOG, а также принять участие в розыгрыше 33 сертификатов giftmall номиналом 10 000 грн среди тех, кто активирует хотя бы одну из услуг эквайринга (POS-терминал, приложение «Терминал», интернет-эквайринг LiqPay, сервис «Оплата частями»).

Кроме того, с 11 по 25 марта доступны дополнительные скидки от партнеров:

  • Apple — 10% в авторизованных магазинах (11−19 марта),
  • «Эпицентр» — 7% на онлайн-покупки,
  • MAKEUP — 7% на заказы от 799 грн,
  • Rozetka — 7% при оплате от 1500 грн на сайте rozetka.ua.

Каждый клиент может собрать свою Приватную галерею кэшбеков и скидок, выбрав наиболее выгодные предложения в программе Приват24. Для этого достаточно активировать кэшбеки и скидки в разделе «Привет» и наслаждаться праздничными бонусами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ValNa82
ValNa82
14 марта 2025, 15:29
#
Приват, стає більше схожим на безнадійний Ощад…лише з одним плюсом що ще амбіції залишились в памяті, і пару років там буде і Сенс банк…
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