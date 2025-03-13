С начала года ЭКА поддержало экспорт на 1,79 млрд грн

С начала 2025 года экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на 1,79 млрд грн. В общей сложности застраховано 72,96 млн грн банковских кредитов для экспортеров. Об этом сообщает Минэкономики.

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Поддержка экспортеров

«За два месяца 2025 ЭКА поддержало экспорт почти на 2 млрд грн. Это свидетельствует о доверии бизнеса к государственным механизмам страхования, помогающим уменьшать риски и получать выгодное финансирование. Украинские предприниматели могут снижать риски, расширять производство и активнее выходить на новые рынки», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Кто активно пользуется

Наиболее активно возможностью застраховать экспортные контракты и кредиты в январе-феврале воспользовались предприниматели из Хмельницкой (1,31 млрд грн), Запорожской (230,4 млн грн) и Тернопольской (130,65 млн грн) областей.

Среди банков-партнеров ЭКА лидерами по поддержанному экспорту были Райффайзен Банк (1,31 млрд грн), Ощад (298,5 млн грн) и Кредобанк (130,6 млн грн), а по объемам выданных экспортерам кредитов — Ощад (52,8 млн грн), Кредобанк (10 млн грн) и Кредитинвестбанк (6 млн грн).

Напомним

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) — государственное учреждение, поддерживающее несырьевой экспорт путем страхования рисков предприятий и банков.

В частности агентство страхует внешнеэкономические контракты, экспортные кредиты, банковские гарантии, а также начало страховать инвестиционные кредиты от военных рисков.