З початку року ЕКА підтримало експорт на 1,79 млрд грн

З початку 2025 року Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на 1,79 млрд грн. Загалом застраховано 72,96 млн грн банківських кредитів для експортерів. Про це повідомляє Мінекономіки.

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Підтримка експортерів

«За два місяці 2025 року ЕКА підтримало експорт майже на 2 млрд грн. Це свідчить про довіру бізнесу до державних механізмів страхування, які допомагають зменшувати ризики та отримувати вигідне фінансування. Українські підприємці можуть знижувати ризики, розширювати виробництво та активніше виходити на нові ринки», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто активно користується

Найбільш активно можливістю застрахувати експортні контракти та кредити у січні-лютому скористалися підприємці з Хмельницької (1,31 млрд грн), Запорізької (230,4 млн грн) та Тернопільської (130,65 млн грн) областей.

Серед банків-партнерів ЕКА лідерами за підтриманим експортом були Райффайзен Банк (1,31 млрд грн), Ощадбанк (298,5 млн грн) та Кредобанк (130,6 млн грн), а за обсягами виданих експортерам кредитів — Ощадбанк (52,8 млн грн), Кредобанк (10 млн грн) та Кредитвестбанк (6 млн грн).

Нагадаємо

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) — державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків.

Зокрема, агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також розпочало страхувати інвестиційні кредити від воєнних ризиків.