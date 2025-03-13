Что такое факторинг и как он может помочь во время кризиса

Может ли продавец получить деньги еще до того, как ему заплатит покупатель? Как ни странно — да. Благодаря факторингу — очень полезной для бизнеса финансовой услуге. На примере предложений двух ведущих в отрасли факторинга банков — «Кредит Днепр» и ПУМБ, — мы расскажем, как он работает, чем отличается от кредитования и как может помочь избежать кассовых разрывов в кризисный период.

Как работает факторинг

Объясним на примере условного сахарного завода. Завод покупает у фермера свеклу, перерабатывает ее в сахар и отдает на реализацию торговым сетям. Те обычно рассчитываются только через 3 месяца после реализации товара, а фермер работает наоборот: продает свеклу только на условиях 100% предоплаты.

В результате у завода возникает кассовый разрыв: нужно оплатить 1 млн грн за поставку свеклы, а 1,5 млн за проданный сахар еще не поступили. Чтобы его преодолеть, можно взять кредит, но заводу это не всегда удобно: банк попросит, в качестве обеспечения кредита, залог или поручительство.

Поэтому банк предлагает компромиссный вариант: он сразу выплатит 1 млн грн заводу, тот рассчитывается с фермером, а банк взамен получает право позже получить деньги от торговых сетей. Когда те вернут 1,5 млн долга, банк переведет заводу остаток в 500 тыс. грн, за вычетом своей комиссии за предоставление услуги. Это и есть факторинг.

Из примера видно, что выгоду получают все. Фермер сразу получает свой миллион за свеклу. Завод, которому иначе пришлось бы изымать эту сумму из оборота, может пустить ее на зарплаты работникам, аренду складов, обслуживание оборудования и т. п. А банк зарабатывает свою комиссию на предоставлении услуги.

Сторонами факторинга в данном примере являются:

Клиент — завод, который заказывает услугу факторинга;

Должник — торговые сети, которые должны рассчитаться за реализацию сахара;

Фактор — банк, который предоставляет услугу.

Виды факторинга

Факторинг может быть с регрессом и без регресса.

С регрессом. При факторинге с регрессом банк-фактор имеет право требовать с клиента сумму, которую не удалось взыскать с должника. То есть если должник не выполняет своих обязательств по оплате, то ответственность, вне зависимости от причины, ложится на клиента.

К примеру, сахарный завод предоставил банку-фактору право требовать с торговых сетей 500 тыс. грн, но те заплатили только 400 тыс. При факторинге с правом регресса банк может требовать невыплаченные 100 тыс. с завода, а не с ритейлеров.

Стоимость факторинга с регрессом ниже, чем без регресса, ведь в этом случае риск неплатежа несет кредитор, а не фактор. Такой вид факторинга самый распространенный в Украине (занимает примерно 90% рынка). Он подходит для продавцов, которые работают с надежными и проверенными должниками.

Без регресса. Поставщик переуступает право требования оплаты за ранее оказанную услугу или поставленную продукцию фактору, а тот, в свою очередь, может требовать возврата средств только с дебитора. То есть обращаться за этим к поставщику он уже не сможет.

Обычно факторинг без регресса стоит дороже: имеется в виду меньший объем финансирования и более тщательный анализ задолженности, которая обеспечивает финансирование.

Что лучше — факторинг или кредит?

Факторинг и кредит — две разные формы финансирования, у каждой из которых есть свои плюсы и минусы.

Преимущество факторинга в том, что для него не нужно искать дополнительное обеспечение, например, залог или поручительство. Обеспечение факторинга — это право требования к должнику. При такой модели не нужно привлекать дополнительные материальные ресурсы.

С кредитом нашему заводу дополнительно придется заложить свое оборудование, чтобы дождаться оплаты за проданный сахар. А при факторинге он просто уступает банку свое право требования к покупателю сахара и не ищет дополнительного обеспечения.

Полученные в рамках факторинга средства можно сразу использовать по своему усмотрению: на зарплату работникам, ремонт оборудования или налоги. У кредитов же чаще всего есть целевое назначение.

Другое преимущество факторинга заключается в том, что банк-фактор сам занимается возвратом долга. Заводу не придется тратить на это ресурсы. Банк-фактор поручит своим экономистам мониторить оплату за сахар от ритейлеров, а при необходимости — привлечет юристов, чтобы взыскать просрочку, поскольку банк, как и завод, совместно заинтересованы в погашении задолженности. То есть последний сэкономит на зарплатах экономистам и юристам.

Но у факторинга есть и минусы:

Стоимость. В зависимости от вида факторинга, среднерыночная стоимость услуги факторинга составляет 16−20%. Более низкая ставка актуальна при факторинге без регресса, в таком случае риск учитывается на дебиторах — это в основном компании крупного и среднего бизнеса.

Основным фактором снижения процентной ставки на рынке является государственная программа «Доступный факторинг», в рамках которой предусмотрена компенсация процентной ставки на уровне до 13% годовых. И если банк является партнером этой программы, он может предложить компаниям более привлекательные условия финансирования.

Лимит финансирования. Факторинг покрывает только дебиторскую задолженность.

Доступность. Услуга доступна только компаниям с дебиторской задолженностью.

Какую же услугу выбрать? Здесь все зависит от обстоятельств. Вот еще несколько примеров, которые объясняют логику выбора между кредитом и факторингом.

Пример 1. Компания производит строительные материалы и хочет расширить производство, покупая для этого новое оборудование.

Оптимальное решение: Банковский кредит.

Объяснение. Оборудование имеет долгосрочную ценность, поэтому компания может использовать его, как залог. Кредит позволяет получить крупную сумму сразу и выплачивать ее частями в течение нескольких лет. В факторинге нет смысла, поскольку компании нужно финансирование не для оборотного капитала, а для капитальных инвестиций.

Пример 2. Дистрибьютор продуктов питания поставляет продукцию ритейлу на условиях отсрочки платежа. Сети оплачивают счета через 30−90 дней, а деньги нужны уже сейчас, чтобы покупать новый товар.

Оптимальное решение: Факторинг.

Объяснение. Дистрибьютор может получить до 90% от стоимости отгруженной продукции. При этом не нужно оформлять залог. Также факторинг позволяет получать финансирование частями, по мере необходимости.

Пример 3. У фермерского хозяйства сезонный бизнес и неравномерный поток денежных средств. Основные продажи происходят осенью, но расходы на посевную кампанию возникают весной.

Оптимальное решение: Банковский кредит.

Объяснение. Компания может взять сезонный кредит для покрытия расходов, а вернуть его после сбора урожая. Факторинг не подходит, поскольку нет регулярных поставок и оплат за поставленный товар.

Что предлагают банки

Банк Кредит Днепр

Банк Кредит Днепр предлагает мощный финансовый инструмент для украинского бизнеса — факторинг, позволяющий мгновенно получить средства без ожидания оплат от контрагентов. Если партнеры клиентов работают с отсрочкой платежей, банк готов поддержать оборотный капитал клиентов, позволяя развиваться быстрее и без финансовых рисков.

Банк предлагает различные варианты факторинга, адаптированные под специфику бизнеса:

Факторинг с солидарной ответственностью.

Факторинг без регресса.

Доступный факторинг (государственная программа поддержки для украинских товаропроизводителей с компенсацией процентной ставки до 13% годовых).

Преимущества факторинга от Банка Кредит Днепр:

Скорость принятия решения: принятие решения о финансировании — от нескольких часов — для существующих клиентов, до одного месяца — для нового бизнеса.

Гибкий подход к каждому клиенту: банк учитывает уникальность каждого бизнеса и предлагает индивидуальные условия и финансирование до 95% дебиторской задолженности.

Финансирование на основе электронных документов с цифровой подписью — без лишних бюрократических процедур.

Администрирование дебиторской задолженности и снижение рисков задержек платежей.

Банк Кредит Днепр помогает расти быстрее, работать с большей уверенностью и сохранять контроль над финансовыми потоками.

Подать заявку на консультацию можно на сайте банка в разделе «Финансирование бизнеса».

ПУМБ

ПУМБ на протяжении последних 10 лет занимает ведущие позиции на украинском рынке факторинговых услуг с долей в 40%.

Услугами банка уже пользуются 40 со 100 крупнейших компаний Украины. Недавно ПУМБ стал участником государственной Программы «Доступный факторинг», которая работает в рамках «Доступные кредиты 5−7−9%», — уже вскоре у клиентов банка будут лучшие условия финансирования.

Преимущества факторинга с регрессом от ПУМБ:

Прозрачные требования к поставщику на установление лимита факторингового финансирования.

Минимальный пакет документов от поставщика для подачи заявки и установления лимита на финансирование.

Принятие решения о возможности финансирования поставщика — будь то новый или действующий клиент банка — до 2 дней.

Рассмотрение и согласование заявок на получение средств поставщиком — до 4-х часов. У банка развитые диджитал-каналы взаимодействия с клиентом: web-банк и привычные сервисы онлайн-документооборота.

Большинство компаний, которые являются основными игроками на рынках (ритейл, переработка, добывающая деятельность и т. д. ) — уже являются клиентами ПУМБ. Поэтому банк может достаточно быстро дать решение об установлении лимита на дебитора.

Преимущества факторинга без регресса от ПУМБ:

Банк проводит финансовый анализ только дебитора, не анализируя финансы поставщика.

Одноразовую комиссию за услугу факторинга оплачивает поставщик.

Стоимость финансирования. Ставка ниже, чем у факторинга с регрессом.

В рамках одного договора с поставщиком может быть несколько дебиторов.

Лимит финансирования устанавливается сроком до 18 месяцев с возможностью пролонгации, а отсрочка платежа может достигать 365 дней. ПУМБ ориентируется на прозрачность в ценообразовании, не устанавливает дополнительных комиссий и максимально гибкий в отношениях с поставщиками и дебиторами.

Вместо итога

Факторинг помогает компаниям быстро получить средства, не дожидаясь, пока клиенты оплатят счета. Это удобный финансовый инструмент, который позволяет поддерживать стабильный денежный поток, избегать рисков неплатежей и иметь средства для развития.

Для малого и среднего бизнеса это может стать реальным решением, когда взять кредит сложно или невыгодно. Он позволяет получить деньги здесь и сейчас, чтобы инвестировать в развитие, расширять деятельность или покрывать расходы. В условиях войны — это простой и действенный способ сохранить финансовую стабильность и двигаться вперед.

Но чтобы факторинг работал в пользу бизнеса, важно выбрать надежного финансового партнера. Банк Кредит Днепр и ПУМБ, у которых немалый опыт и экспертиза в сфере факторинга, здесь всегда помогут.