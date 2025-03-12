Рада поддержала повышение зарплат для полицейских

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6506−1 по осовремениванию размера денежного довольствия полицейских. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Целью принятия законодательного акта является закрепление минимального, гарантированного уровня должностного оклада полицейского как главной составляющей общего размера денежного довольствия.

По данным Укринформ, законопроектом предлагается внести изменения в статью 94 Закона «О Национальной полиции» и установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов и стимулировать достижение высоких результатов.

Предполагается, что размер денежного довольствия полицейского должен учитывать его должность, специальное звание, срок службы в полиции, интенсивность и условия службы, квалификацию, наличие ученой степени и/или ученого звания.

Составляющими денежного довольствия полицейского должны быть:

должностной оклад,

ежемесячная надбавка за выслугу лет,

доплаты за специальное звание,

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне,

доплаты за степень и/или ученое звание и премии.

Должностной оклад

Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 3028 грн. Таким образом, должностной оклад полицейского должен быть не менее 30280 грн.

Ожидается, что принятие документа будет способствовать установлению справедливого и современного уровня денежного довольствия полицейских, повышению престижа службы в полиции, обеспечит отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулирует достижение высоких результатов в служебной деятельности.

Напомним

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко жаловался, что зарплата полицейских не индексируется уже два года. По его словам, средняя заработная плата полицейского в Украине составляет 34−36 тысяч грн.

При этом работникам Нацполиции дополнительно выплачивают 10 000 грн за работу во время военного положения, а в областях, где продолжаются боевые действия, доплаты составляют 30 000 грн.