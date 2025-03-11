Японский автопроизводитель Nissan объявил об отставке генерального директора Макото Учиды из-за срыва переговоров о слиянии с Honda и ухудшении финансовых показателей компании. Его преемником с 1 апреля станет Иван Эспиноса, нынешний директор по планированию. Об этом сообщает Financial Times.
Nissan отстраняет гендиректора после провала слияния с Honda
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Причины отставки
В официальном заявлении Nissan отметил, что компании требуется «значительно обновленное руководство для достижения краткосрочных и среднесрочных целей и долгосрочного роста».
Учида заявил, что решение о его отставке принял совет директоров после того, как внутри компании и за ее пределами начали сомневаться в его руководстве.
Провал переговоров с Honda
Переговоры о слиянии Nissan и Honda продолжались два месяца, но сорвались из-за предложения Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Учида поддерживал это соглашение, но совет директоров Nissan был недоволен его решением начать переговоры с конкурентом.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что члены совета критиковали Учиду за «слабое лидерство» и «неспособность принимать решение».
Задание нового руководителя
Иван Эспиноса, работающий в Nissan с 2003 года, будет отвечать за:
- Поиск нового стратегического партнера.
- Выполнение плана реструктуризации.
- Сокращение 9000 рабочих мест.
Также ему придется столкнуться с вызовами, связанными с новыми импортными пошлинами в США, которые могут повлиять на производство Nissan в Мексике.
Финансовые результаты под руководством Учиды
- Акции Nissan потеряли 30% стоимости.
- Компания трижды просматривала прогноз прибыли.
- Переговоры по Honda завершились безрезультатно.
Эта отставка свидетельствует о серьезных внутренних проблемах Nissan, которые требуют быстрого решения для стабилизации ситуации и возвращения доверия инвесторов.
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