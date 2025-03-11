Nissan отстраняет гендиректора после провала слияния с Honda

Японский автопроизводитель Nissan объявил об отставке генерального директора Макото Учиды из-за срыва переговоров о слиянии с Honda и ухудшении финансовых показателей компании. Его преемником с 1 апреля станет Иван Эспиноса, нынешний директор по планированию. Об этом сообщает Financial Times.

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Причины отставки

В официальном заявлении Nissan отметил, что компании требуется «значительно обновленное руководство для достижения краткосрочных и среднесрочных целей и долгосрочного роста».

Учида заявил, что решение о его отставке принял совет директоров после того, как внутри компании и за ее пределами начали сомневаться в его руководстве.

Провал переговоров с Honda

Переговоры о слиянии Nissan и Honda продолжались два месяца, но сорвались из-за предложения Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Учида поддерживал это соглашение, но совет директоров Nissan был недоволен его решением начать переговоры с конкурентом.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что члены совета критиковали Учиду за «слабое лидерство» и «неспособность принимать решение».

Задание нового руководителя

Иван Эспиноса, работающий в Nissan с 2003 года, будет отвечать за:

Поиск нового стратегического партнера.

Выполнение плана реструктуризации.

Сокращение 9000 рабочих мест.

Также ему придется столкнуться с вызовами, связанными с новыми импортными пошлинами в США, которые могут повлиять на производство Nissan в Мексике.

Финансовые результаты под руководством Учиды

Акции Nissan потеряли 30% стоимости.

Компания трижды просматривала прогноз прибыли.

Переговоры по Honda завершились безрезультатно.

Эта отставка свидетельствует о серьезных внутренних проблемах Nissan, которые требуют быстрого решения для стабилизации ситуации и возвращения доверия инвесторов.