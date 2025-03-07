В Украине выданы первые ипотечные кредиты с использованием жилищных сертификатов «єВідновлення»

В Украине начата выдача ипотечных кредитов по программе льготного кредитования «єОселя», в которых для уплаты первого взноса используются жилищные сертификаты «єВідновлення», предоставляемые за уничтоженное жилье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины. Эта возможность появилась благодаря изменениям, принятым Кабинетом Министров еще 16 августа 2024 года, которые вступили в силу только сейчас.

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Первый кредит

Первым, кто воспользовался новой возможностью, стал Валерий, сотрудник банка, имеющий статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Вместе с семьей он проживал в Ирпене, но его здание было полностью разрушено во время российского вторжения в 2022 году. В ноябре 2024 года Валерий получил жилищный сертификат «єВідновлення» на сумму 2,1 миллиона гривен. Недавно он приобрел двухкомнатную квартиру площадью 62,6 квадратных метров в рамках программы «єОселя» в Ирпене. Для покупки жилья Валерий использовал жилищный сертификат, а остальную сумму — 1,9 миллиона гривен — получил в виде льготного ипотечного кредита.

Второй кредит

Вторым получателем кредита также стал внутренне перемещенный мужчина. Он пользовался программой для приобретения квартиры площадью 59 квадратных метров в новостройке от застройщика в Киеве. Для этого он использовал сертификат «єВідновлення» на сумму 1,76 миллиона гривен, а также оформил ипотечный кредит «єОселя» на сумму 1,34 миллиона гривен.

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