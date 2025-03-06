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6 марта 2025, 16:58 Читати українською

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам мартовского заседания, завершившегося в четверг.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.
Фото: Getty images

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Как изменили ставки

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,5%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) — 2,65%, ставка по маржинальным кредитам — 2,9%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

«Денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной по мере того, как снижающиеся процентные ставки уменьшают стоимость новых заимствований для компаний и домохозяйств», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

При этом руководство центробанка отметило, что дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом, а динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям сотрудников ЕЦБ, при этом мартовский прогноз для инфляции слабо отличается от предыдущего.

Инфляция

Как сообщалось, ЕЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%, а оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

Инфляция в еврозоне остается повышенной, главным образом из-за того, что ценам и зарплатам в определенных секторах экономики все еще нужно время, чтобы скорректироваться с учетом наблюдавшегося ранее скачка инфляции. Вместе с тем темпы роста зарплат становятся более умеренными, как и ожидалось.

В целом «большинство базовых показателей инфляции говорит о том, что инфляция стабилизируется около целевых 2% в среднесрочной перспективе», отмечается в пресс-релизе.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему твердо намерен обеспечить возврат инфляции к среднесрочной цели в 2% и готов скорректировать все имеющиеся инструменты для её достижения.

Для этого руководство регулятора будет продолжать следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно, «особенно в текущих условиях растущей неопределенности».

«Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции», — отмечается в пресс-релизе.

У ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

Портфель бумаг, приобретенных регулятором в рамках программ выкупа активов PEPP и APP, сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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