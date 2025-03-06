Украинцы сократили гривневые вклады, но увеличили валютные — НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 марта 2025, 12:27 Читати українською

Украинцы сократили гривневые вклады, но увеличили валютные — НБУ

По состоянию на 1 февраля 2025 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 378 млрд гривен. В январе объем сократился на 13,9 млрд гривен, что является обычным для этого месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По состоянию на 1 февраля 2025 г.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным НБУ, в 61 банке-участнике ФГВФЛ насчитывалось 70,1 млн вкладов граждан и ФОПов. Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,8 млн вкладов на 883,6 млрд гривен. В месяц сумма сократилась на 15,9 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 494,7 млрд гривен. Сумма выросла на 2 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном Приватбанке было 24,1 млн вкладчиков, хранивших 517,5 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 216,5 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 9,3 млн вкладчиков, сумма — 106,7 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 78,8 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 63,2 млрд гривен.

Ставки по вкладам

По данным НБУ, в январе средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,5% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых. Однако за 2024 год курс доллара вырос на 10,7%.

Лучшие банковские вкладыУкраины

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают WhiteSwan, Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік) и 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами