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MiCA не запрещает работу с USDT, Япония разрешила использование USDC: что нового на крипторынке
Сальвадор планирует продолжать покупать биткоины вопреки МВФ
4 марта 2025 г. Сальвадор купил еще 1 BTC для своего резерва. Страна продолжит инвестировать в первую криптовалюту и дальше вопреки МВФ. Об этом заявил президент страны Найиб Букеле.
«Нет, это (инвестиции в биткоин, — ред.) не прекратится. Если это не прекратилось, когда весь мир подверг нас остракизму, а большинство поклонников биткоина отвернулись от нас, то это не прекратиться ни сейчас, ни в будущем», — заявил президент.
Напомним, Сальвадор получил от МВФ кредит в размере $1,4 млрд в рамках более масштабного соглашения, одним из условий которого было постепенное дистанцирование от первой криптовалюты.
Однако после завершения этого соглашения Сальвадор добавил 12 биткоинов в свой резервный фонд.
MiCA не запрещает работу с USDT — регулятор ЕС
Хранение и перевод стейблкоинов, не отвечающих требованиям MiCA, не нарушает законы ЕС. Об этом заявил представитель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) в комментарии Cointelegraph.
Регулятор разъяснил статус «стабильных монет» после заявления биржи Binance о делистинге USDT и еще восьми активах на территории Европейской экономической зоны (EEA).
В ESMA объяснили, что услуги по хранению и переводу стейблкоинов не считаются «публичным предложением» или «допуском к торговле».
Правила MiCA не вводят прямого запрета на работу с активами, не соответствующими его положениям, подчеркнул представитель ведомства.
В ESMA уточнили, что европейские поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны «прежде всего ограничить услуги, способствующие покупке» таких активов.
В то же время регулятор разрешил временный режим «только продаж и снятия средств», который позволит инвесторам закрыть позиции до конца марта.
Капитализация публичных майнеров США в феврале упала на 22% — JPMorgan
Капитализация 14 публичных майнеров США упала на 22% в феврале, сообщили аналитики JPMorgan. Эксперты объяснили это снижением курса биткоина и ростом сложности добычи. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет.
Ежедневное вознаграждение майнеров в среднем составило $54 300 за EH/s. Показатель сократился на 5% по сравнению с январем. Средняя валовая прибыль упала на 9% и достигла $29 500 за EH/s.
В феврале хешрейт сети вырос на 3% и достиг 810 EH/s. А сложность добычи увеличилась на 2% с января. Эти факторы оказывают давление на экономику майнинга, подчеркнули аналитики.
Наибольшие потери зафиксированы у Greenidge Generation — капитализация компании снизилась на 36%. Самым стойким оказался Core Scientific, потерявший 9%.
Отдельно в отчете отмечается HPC-сегмент. Работающие в этой сфере майнеры пострадали из-за объявления о запуске ИИ-проекта DeepSeek и неопределенности с будущим спросом на мощности дата-центров.
Япония разрешила использование стейблкоина USDC
Стейблкоин USDC получил статус «первой и единственной» монеты этой категории, одобренной правительством Японии для использования на территории страны. Об этом сообщил генеральный директор компании Circle Джереми Аллейр.
Дочерняя компания платформы для обмена криптовалют SBI Holdings — SBI VC Trade — получила регистрацию бизнес-провайдера электронных платежей.
Согласно законодательству страны, она имеет право разместить стэйблкоин от Circle в новой платежной системе. Благодаря этому решению Агентства финансовых услуг (FSA), SBI VC Trade стала первой в Японии, кто будет листинговать и распространять USDC.
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