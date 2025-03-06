ЕБРР планирует выделить 21 млн евро для поддержки бизнес-кредитования в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может принять участие в механизме распределения рисков в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) в Украине, которую реализует ПроКредит банк . Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

Общая сумма новых кредитов может составить 70 млн евро, а сам ЕБРР оценивает свое участие в проекте на уровне 21 млн евро.

Как сообщает банк, соответствующий проект вынесен на рассмотрение совета директоров ЕБРР, заседание которого запланировано на 9 апреля 2025 года.

Основной фокус программы — поддержка предприятий в ключевых секторах экономики, в частности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, розничной торговли и логистики.

Помимо кредитования предприниматели смогут получить грантовые стимулы после успешной реализации своих инвестиционных проектов. В рамках инициативы предусмотрено до 14 млн. евро субкредитов с распределенным риском.

По меньшей мере, 70% этих средств будут направлены на модернизацию оборудования в стандарты ЕС и внедрение устойчивых и зеленых технологий в рамках программы EU4Business-ЕБРР.