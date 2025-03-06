ЄБРР планує виділити 21 млн євро для підтримки бізнес-кредитування в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може долучитися до механізму розподілу ризиків у рамках програми кредитування малого та середнього бізнесу (МСП) в Україні, яку реалізує ПроКредит банк . Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

Загальна сума нових кредитів може сягнути 70 млн євро, а сам ЄБРР оцінює свою участь у проєкті на рівні 21 млн євро.

Як повідомляє банк, відповідний проєкт винесений на розгляд ради директорів ЄБРР, засідання якої заплановане на 9 квітня 2025 року.

Основний фокус програми — підтримка підприємств у ключових секторах економіки, зокрема сільського господарства, харчової промисловості, роздрібної торгівлі та логістики.

Крім кредитування, підприємці зможуть отримати грантові стимули після успішної реалізації своїх інвестиційних проєктів. У межах ініціативи передбачено до 14 млн євро субкредитів із розподіленим ризиком.

Щонайменше 70% цих коштів будуть спрямовані на модернізацію обладнання до стандартів ЄС та впровадження сталих і зелених технологій у межах програми EU4Business-ЄБРР.