Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може долучитися до механізму розподілу ризиків у рамках програми кредитування малого та середнього бізнесу (МСП) в Україні, яку реалізує ПроКредит банк. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
ЄБРР планує виділити 21 млн євро для підтримки бізнес-кредитування в Україні
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Що відомо
Загальна сума нових кредитів може сягнути 70 млн євро, а сам ЄБРР оцінює свою участь у проєкті на рівні 21 млн євро.
Як повідомляє банк, відповідний проєкт винесений на розгляд ради директорів ЄБРР, засідання якої заплановане на 9 квітня 2025 року.
Основний фокус програми — підтримка підприємств у ключових секторах економіки, зокрема сільського господарства, харчової промисловості, роздрібної торгівлі та логістики.
Крім кредитування, підприємці зможуть отримати грантові стимули після успішної реалізації своїх інвестиційних проєктів. У межах ініціативи передбачено до 14 млн євро субкредитів із розподіленим ризиком.
Щонайменше 70% цих коштів будуть спрямовані на модернізацію обладнання до стандартів ЄС та впровадження сталих і зелених технологій у межах програми EU4Business-ЄБРР.
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