В Visa рассказали, будет ли компания возвращаться в рф

Вышедшая с российского рынка в марте 2022 года платежная система Visa пока не принимала решений о возобновлении работы в россии. Об этом в интервью ЭП сообщила региональная менеджер Visa в Украине Татьяна Черная.
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«Позиция Visa с 2022 года принципиальна и неизменна: мы осудили агрессию, полностью вышли из российского бизнеса. Это решение неизменно и таким остается. Visa выполняет абсолютно все санкции, введенные в нашей сфере деятельности, включая введенные непосредственно против россии», — сообщила она.
На вопрос журналиста о том, при каких условиях компания готова возобновить свою работу на российском рынке, она процитировала слова CEO компании Райана МакИнерни: «слишком рано говорить».
«Наши планы такие, как они есть. Принципиальная позиция — не работать со страной-агрессором — неизменна», — сказала Черная.
Она добавила, что верит в здравый смысл Visa и что все решения по возобновлению работы в россии будут проходить в рамках правового поля.
Несмотря на официальный выход с российского рынка, банки страны-агрессора продолжали обслуживать клиентов с картами Visa и Mastercard. Черная объяснила, что речь идет о старых карточках, изданных ранее. Однако эти российские карты Visa не принимаются в какой-либо другой стране, кроме самой россии. Так же в россии нельзя рассчитаться картами Visa и Mastercard, выпущенными в других странах мира.
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