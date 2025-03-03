Программа «Зимова єПідтримка» стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в «Дии» более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи. Об этом сообщает «Дия».
Программа «Зимова єПідтримка» завершилась: на что украинцы тратили средства
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Куда тратили средства
Большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных нужд. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.
Все заявки, поданные до 28 февраля, будут проработаны, а выплаты засчитаны. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.
Напомним
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 14,4 млн граждан воспользовались программой «Зимова єПідтримка», что является рекордом для государственной программы.
Программа разработана Министерством экономики в сотрудничестве с Минцифры и Минсоцполитики. В ее реализации также участвовали АО «Укрпочта», технический администратор информационной системы, расчетный банк и уполномоченные банки.
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