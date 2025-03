Мировые лидеры выразили поддержку Украине после скандала Зеленского с Трампом

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Украина, Испания с тобой», – высказался премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Вы должны уважать тех, кто ведет борьбу», - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Швеция на стороне Украины. Вы боретесь не только за свою свободу, но и за всю Европу. Слава Украине!» – говорится в заявлении премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

«Истина проста. россия напала на Украину. россия - агрессор. Украина защищает свою и нашу свободу. Мы с Украиной», - написала президент Молдовы Мая Санду.

«Мы поддерживаем Украину в ее честной борьбе за справедливый и продолжительный мир», – написал премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен высказалась в поддержку Зеленского.

«Мы стоим с Украиной как никогда. Пора для Европы активизировать свои усилия», — написал президент Чехии Петр Павел.

«Латвия поддерживает Украину», — написала премьер-министр страны Эвика Силиня.

«Никто так не хочет мира, как украинцы. Поэтому мы работаем над общим путем к крепкому и справедливому миру. Украина может положиться на Германию — и на Европу», — написал канцлер Германии Олаф Шольц.

