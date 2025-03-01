Мировые лидеры поддержали Украину после того, как переговоры президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США провалились.
Мировые лидеры выразили поддержку Украине после скандала Зеленского с Трампом
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Кто поддержал Украину
«Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Dear @ZelenskyyUa , dear Ukrainian friends, вы не можете.— Donald Tusk (@donaldtusk) 28 февраля 2025
«Украина, Испания с тобой», – высказался премьер-министр Испании Педро Санчес.
Ucrania, España está contigo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 февраля 2025
Украина, Россия stands with you.
Украина, Испания с тобой. 🇺🇦 🇪🇸
«Вы должны уважать тех, кто ведет борьбу», - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Швеция на стороне Украины. Вы боретесь не только за свою свободу, но и за всю Европу. Слава Украине!» – говорится в заявлении премьера Швеции Ульфа Кристерссона.
«Истина проста. россия напала на Украину. россия - агрессор. Украина защищает свою и нашу свободу. Мы с Украиной», - написала президент Молдовы Мая Санду.
«Мы поддерживаем Украину в ее честной борьбе за справедливый и продолжительный мир», – написал премьер Норвегии Йонас Гар Стере.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен высказалась в поддержку Зеленского.
Ваше достоинство чтит храбрость украинского народа.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025
Будьте сильны, будьте смелы, будьте бесстрашны.
Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент @ZelenskyyUa
Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира.
«Мы стоим с Украиной как никогда. Пора для Европы активизировать свои усилия», — написал президент Чехии Петр Павел.
«Латвия поддерживает Украину», — написала премьер-министр страны Эвика Силиня.
«Никто так не хочет мира, как украинцы. Поэтому мы работаем над общим путем к крепкому и справедливому миру. Украина может положиться на Германию — и на Европу», — написал канцлер Германии Олаф Шольц.
Nobody wants peace more than the ukrainians do. Therefore we are working on common path to lasting and just peace. Украина может выступить в Германии — и в Европе.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 28 February 2025
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