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1 марта 2025, 8:47 Читати українською

Мировые лидеры выразили поддержку Украине после скандала Зеленского с Трампом

Мировые лидеры поддержали Украину после того, как переговоры президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США провалились.

Мировые лидеры поддержали Украину после того, как переговоры президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США провалились.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКто поддержал Украину«Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто поддержал Украину

«Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Украина, Испания с тобой», – высказался премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Вы должны уважать тех, кто ведет борьбу», - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Швеция на стороне Украины. Вы боретесь не только за свою свободу, но и за всю Европу. Слава Украине!» – говорится в заявлении премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

«Истина проста. россия напала на Украину. россия - агрессор. Украина защищает свою и нашу свободу. Мы с Украиной», - написала президент Молдовы Мая Санду.

«Мы поддерживаем Украину в ее честной борьбе за справедливый и продолжительный мир», – написал премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен высказалась в поддержку Зеленского.

«Мы стоим с Украиной как никогда. Пора для Европы активизировать свои усилия», — написал президент Чехии Петр Павел.

«Латвия поддерживает Украину», — написала премьер-министр страны Эвика Силиня.

«Никто так не хочет мира, как украинцы. Поэтому мы работаем над общим путем к крепкому и справедливому миру. Украина может положиться на Германию — и на Европу», — написал канцлер Германии Олаф Шольц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Bookseller
Bookseller
1 марта 2025, 8:52
#
А почему в феврале Зе не выплатил народу национальный кешбек за декабрь и январь? Мировые лидеры не дают на это денег или они только болтать умеют? Мировые лидеры, дайте денег Зе на кешбек!
+
+37
D3N
D3N
1 марта 2025, 9:08
#
Мировые лидеры умеют только
выражать обеспокоенность.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
1 марта 2025, 9:07
#
Зеленский выиграл на самом деле, рейтинг его поднимется. Во что это выльется, и кто оплатит, время покажет. Слишком много переменных. Трамп может ударить по окружению Зеленского. Рычаги есть. Обычно наша элита всегда продавала. Посмотрим как будет в этот раз.
+
+80
Kharakternyk
Kharakternyk
1 марта 2025, 9:13
#
Відмітимо всіх ліваків, які ЗА продовження.
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