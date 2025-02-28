«Сенс Банк» стал четвертым госбанком, финансирующим индустриальные парки

« Сенс Банк » стал четвертым государственным банком, с которым Министерство экономики заключило договор о сотрудничестве в рамках программы о государственном стимулировании создания индустриальных парков. Об этом сообщает Минэкономики.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ранее подобные договоры были подписаны с «Укрэксимбанком», «Укргазбанком» и Ощадбанком.

Как говорится в сообщении министерства, инициаторы создания или управляющие компании индустриальных парков могут подавать заявки в «Сенс Банк» на получение государственного стимулирования по двум ключевым направлениям.

Первый предполагает предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков. Государство покрывает часть расходов на дороги, связь, газо-, водо- и электроснабжение. Это упрощает развитие парков и привлекает инвесторов.

Второе направление — компенсация затрат на подключение к инженерным сетям. Это уменьшает финансовую нагрузку и ускоряет запуск объектов. Во время военного положения компенсация действует только для присоединения к электросетям.