«Сенс Банк» стал четвертым государственным банком, с которым Министерство экономики заключило договор о сотрудничестве в рамках программы о государственном стимулировании создания индустриальных парков. Об этом сообщает Минэкономики.
«Сенс Банк» стал четвертым госбанком, финансирующим индустриальные парки
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Ранее подобные договоры были подписаны с «Укрэксимбанком», «Укргазбанком» и Ощадбанком.
Как говорится в сообщении министерства, инициаторы создания или управляющие компании индустриальных парков могут подавать заявки в «Сенс Банк» на получение государственного стимулирования по двум ключевым направлениям.
Первый предполагает предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков. Государство покрывает часть расходов на дороги, связь, газо-, водо- и электроснабжение. Это упрощает развитие парков и привлекает инвесторов.
Второе направление — компенсация затрат на подключение к инженерным сетям. Это уменьшает финансовую нагрузку и ускоряет запуск объектов. Во время военного положения компенсация действует только для присоединения к электросетям.
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