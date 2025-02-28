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28 февраля 2025, 13:30 Читати українською

КИТ Group, NovaPay и EasyPay — лидеры финрынка по версии издания «ТОП-100. Рейтинги крупнейших»

В Киеве прошла церемония награждения победителей рейтинга «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», в рамках которой определили лидеров финансового сектора Украины.

В Киеве прошла церемония награждения победителей рейтинга «ТОП-100.

Среди небанковских финансовых учреждений престижную отраслевую награду «Лидер финансового рынка» получили КИТ Group, NovaPay и EasyPay — компании, задающие тренды в развитии финансовых сервисов страны.

«ТОП-100. Рейтинги крупнейших» — это ежегодный рейтинг, результаты которого отражают эффективность, финансовую стабильность, инновационность и динамику развития компаний, создающих экономический ландшафт страны. Список победителей формируется на основе выбора экспертного жюри рейтинга и голосования пользователей.

Награда «Лидер финансового рынка» вновь подтвердила статус КИТ Group как одного из крупнейших операторов рынка небанковских финансовых услуг, флагманским направлением бизнеса которого являются валютообменные операции.

С 2024 года КИТ Group осуществляет масштабный ребрендинг, меняя айдентику и бизнес-модель. Компания активно расширяет географию присутствия: в Украине сеть выросла почти до сотни отделений в 30 крупнейших городах, а международная экспансия охватывает ОАЭ и пять стран Европейского Союза — Нидерланды, Болгарию, Венгрию, Польшу и Чехию. КИТ Group вошла в инвестиционный бизнес, создав профильный дивизион КИТ Invest, который интегрируется в международные рынки капитала, разрабатывает индивидуальные стратегии и открывает новые возможности для инвесторов.

Благодаря постоянным инновациям и стратегическому развитию компания является одним из ведущих операторов в сфере обмена валют. Среди реализуемых ею инновационных сервисных опций и услуг — онлайн-бронирование валютного курса, что позволяет клиентам зафиксировать на 60 минут выгодный обменный курс перед проведением операции.

КИТ Group занимает стабильные лидерские позиции в ведущих рейтингах финансового рынка. Кроме отличия рейтинга «Лидер финансового рынка» в рамках «ТОП-100» от Delo.ua, компания по данным Forbes Ukraine входит в перечень крупнейших операторов украинского валютного рынка и получила премию Banker Awards 2024 в номинации «Надежный и технологический партнер обменных операций».

КИТ Group — международная мультисервисная FinTech-компания, более 16 лет занимающая ведущие позиции на рынке небанковских финансовых услуг Украины. Основные направления деятельности включают обмен валют, денежные переводы и получение наличных.

КИТ Group активно развивает свое присутствие вне Украины, имея отделения в Варшаве и готовя выход на новые европейские рынки.

Компания продолжает внедрять инновационные финансовые решения и укреплять позиции как один из ключевых игроков на финансовом рынке Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
28 февраля 2025, 14:14
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За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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