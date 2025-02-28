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28 февраля 2025, 10:00 Читати українською

Жилья строят больше: ввод в эксплуатацию за год вырос на 21%

Общая площадь жилых домов, принятых в эксплуатацию, в 2024 году выросла до 9,76 млн. квадратных метров, что на 21,1% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Общая площадь жилых домов, принятых в эксплуатацию, в 2024 году выросла до 9,76 млн.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что 51% общей площади введенного в эксплуатацию жилья в прошлом году приходилось на одноквартирные дома, 49% — на домах с двумя и более квартирами, 0,02% — на дома, предназначенные для коллективного проживания.

Где строят больше всего

больше всего жилья в 2024 году ввели в эксплуатацию в следующих регионах:

  • в Киевской области — 1,95 млн кв. м (19,9% от общего размера);
  • в Киеве — 1,41 млн кв. м (14,5%);
  • во Львовской области — 1,06 млн кв. м (10,9%);
  • в Ивано-Франковской области — 651,5 тыс. кв. м (6,7%);
  • в Одесской области — 581,2 тыс. кв. м (6%).

Рост объема ввода жилья зафиксирован в подавляющем большинстве областей. Однако эти данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию зданий, возведенных ранее без разрешения.

В целом за 2024 год в эксплуатацию введено 118,4 тыс. квартир, из них 30,1% - в одноквартирных домах, 69,9% - в многоквартирных.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 февраля 2025, 10:13
#
Очікують на остарбайтерів із Бангладеш?
+
+15
Я_ __
Я_ __
28 февраля 2025, 11:05
#
Чому, ще араби і китайці є))
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 февраля 2025, 11:35
#
Араби і китайці повикуповують і будуть здавати бангладешцям 1-кімнатну на 10 остарбайтерів?
+
0
zzzachary
zzzachary
28 февраля 2025, 11:46
#
Ви питаєте, де брати мігрантів для відбудови україни (коли прийде її час) і я вам скажу:
Нам не бракуватиме
Американців, охочих пожити в демократичному суспільстві.

Остап українець і письменник, перекладач,
Засновник та автор youtube-каналу
«твоя підпільна гуманітарка»
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