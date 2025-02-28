Жилья строят больше: ввод в эксплуатацию за год вырос на 21%

Общая площадь жилых домов, принятых в эксплуатацию, в 2024 году выросла до 9,76 млн. квадратных метров, что на 21,1% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Отмечается, что 51% общей площади введенного в эксплуатацию жилья в прошлом году приходилось на одноквартирные дома, 49% — на домах с двумя и более квартирами, 0,02% — на дома, предназначенные для коллективного проживания.

Где строят больше всего

больше всего жилья в 2024 году ввели в эксплуатацию в следующих регионах:

в Киевской области — 1,95 млн кв. м (19,9% от общего размера);

в Киеве — 1,41 млн кв. м (14,5%);

во Львовской области — 1,06 млн кв. м (10,9%);

в Ивано-Франковской области — 651,5 тыс. кв. м (6,7%);

в Одесской области — 581,2 тыс. кв. м (6%).

Рост объема ввода жилья зафиксирован в подавляющем большинстве областей. Однако эти данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию зданий, возведенных ранее без разрешения.

В целом за 2024 год в эксплуатацию введено 118,4 тыс. квартир, из них 30,1% - в одноквартирных домах, 69,9% - в многоквартирных.