Корпорация Rolls-Royce улучшила свои прогнозы по финансам, а также рассказала о более мощных, чем ожидалось, итогах за прошедший год. Эксперты Morgan Stanley комментируют, что машиностроительная организация из Великобритании сейчас пребывает на этапе достижения основных финансовых целей быстрее, чем ранее было запланировано. Подробности также сообщают в LBLV .

При этом компания, которая вдобавок занимается аэрокосмическими и оборонными разработками, рассказала о подъеме доходности на 16% год к году, до 17,8 миллиарда фунтов стерлингов, что на 3% превозмогло прогнозные величины. Главным катализатором данного повышения стало подразделение гражданской авиации и космонавтики, ведь там вырученная величина поднялась на 23%. Также оборонная и энергетическая промышленность показала сильное повышение.

Прибыльность в операционном виде поднялась до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а это на 8% больше консенсуса. Свободный денежный поток подскочил до 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, на 9%.

Специалисты банка Morgan Stanley назвали такие результаты очень мощными, уточняя, что завод превосходит ожидания по многим показателям и ускоренно приближается к ранее поставленным целям по финансам.

Предположения фирмы в текущем году превосходят рыночные, так как ожидаемый операционный прибыльный прирост и свободный поток денежных средств выйдут 2,7−2,9 миллиарда фунтов стерлингов, выше на 8% консенсуса. Это прямо намекает на вероятное достижение целей, поставленных на 2027 год, то есть быстрее, чем говорилось ранее, на 2 года, отмечают эксперты lblv.com.

Фирма нарастила целевые финансовые показатели, предполагая свободный денежный поток около 4,3−4,5 миллиарда фунтов стерлингов к 2028 году, на 20% выше предшествующих прогнозов.

Такая оптимистичная динамика фиксируется благодаря росту маржи и операционной эффективности и поможет предприятию аккумулировать больше свободных финансов, чем Safran, несмотря на более низкий уровень капитализации.

Также Rolls-Royce намерен выкупить ценные бумаги в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в 2025 году. Это показывает уверенную позицию менеджмента. Аналитический центр банка видит в таком действии большой потенциал, хотя отмечает некоторое падение реализации запчастей в сфере гражданской авиакосмической промышленности. Однако по мнению многих аналитиков, растущая тенденция неизбежна.

Александр Миронов, финансовый аналитик LBLV