Rolls-Royce улучшил финансовые ожидания после позитивного отчёта

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 февраля 2025, 14:20 Читати українською

Rolls-Royce улучшил финансовые ожидания после позитивного отчёта

Корпорация Rolls-Royce улучшила свои прогнозы по финансам, а также рассказала о более мощных, чем ожидалось, итогах за прошедший год. Эксперты Morgan Stanley комментируют, что машиностроительная организация из Великобритании сейчас пребывает на этапе достижения основных финансовых целей быстрее, чем ранее было запланировано. Подробности также сообщают в LBLV.

Корпорация Rolls-Royce улучшила свои прогнозы по финансам, а также рассказала о более мощных, чем ожидалось, итогах за прошедший год.

При этом компания, которая вдобавок занимается аэрокосмическими и оборонными разработками, рассказала о подъеме доходности на 16% год к году, до 17,8 миллиарда фунтов стерлингов, что на 3% превозмогло прогнозные величины. Главным катализатором данного повышения стало подразделение гражданской авиации и космонавтики, ведь там вырученная величина поднялась на 23%. Также оборонная и энергетическая промышленность показала сильное повышение.

Прибыльность в операционном виде поднялась до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а это на 8% больше консенсуса. Свободный денежный поток подскочил до 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, на 9%.

Специалисты банка Morgan Stanley назвали такие результаты очень мощными, уточняя, что завод превосходит ожидания по многим показателям и ускоренно приближается к ранее поставленным целям по финансам.

Предположения фирмы в текущем году превосходят рыночные, так как ожидаемый операционный прибыльный прирост и свободный поток денежных средств выйдут 2,7−2,9 миллиарда фунтов стерлингов, выше на 8% консенсуса. Это прямо намекает на вероятное достижение целей, поставленных на 2027 год, то есть быстрее, чем говорилось ранее, на 2 года, отмечают эксперты lblv.com.

Фирма нарастила целевые финансовые показатели, предполагая свободный денежный поток около 4,3−4,5 миллиарда фунтов стерлингов к 2028 году, на 20% выше предшествующих прогнозов.

Такая оптимистичная динамика фиксируется благодаря росту маржи и операционной эффективности и поможет предприятию аккумулировать больше свободных финансов, чем Safran, несмотря на более низкий уровень капитализации.

Также Rolls-Royce намерен выкупить ценные бумаги в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в 2025 году. Это показывает уверенную позицию менеджмента. Аналитический центр банка видит в таком действии большой потенциал, хотя отмечает некоторое падение реализации запчастей в сфере гражданской авиакосмической промышленности. Однако по мнению многих аналитиков, растущая тенденция неизбежна.

Александр Миронов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами