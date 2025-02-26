В Нацбанке не подтвердили информацию о разрешении на смену владельца БТА банка

Нацбанк опровергает недостоверную информацию о предоставлении разрешения на смену владельцу БТА банка. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

НБУ не получал заявлений относительно существенного участия в БТА банка, а следовательно, никаких согласований регулятор не предоставлял.

«Активное распространение ложной информации анонимными ТГ-каналами считаем очередной попыткой дискредитации действий регулятора для усугубления его будущих решений по указанному банку», — рассказали в НБУ.

На сайте БТА банка указано, что единственным акционером АО «БТА БАНК» (Украина) является АО «БТА Банк» (Казахстан). Конечным бенефициарным собственником АО «БТА Банк» (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кеннес Ракишев.

В конце 2025 года сообщалось, что Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение двум гражданам Украины на получение контроля над АО «БТА Банк».

Фамилии граждан, получивших разрешение, не уточнялись.