Нацбанк опровергает недостоверную информацию о предоставлении разрешения на смену владельцу БТА банка. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
В Нацбанке не подтвердили информацию о разрешении на смену владельца БТА банка
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НБУ не получал заявлений относительно существенного участия в БТА банка, а следовательно, никаких согласований регулятор не предоставлял.
«Активное распространение ложной информации анонимными ТГ-каналами считаем очередной попыткой дискредитации действий регулятора для усугубления его будущих решений по указанному банку», — рассказали в НБУ.
На сайте БТА банка указано, что единственным акционером АО «БТА БАНК» (Украина) является АО «БТА Банк» (Казахстан). Конечным бенефициарным собственником АО «БТА Банк» (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кеннес Ракишев.
В конце 2025 года сообщалось, что Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение двум гражданам Украины на получение контроля над АО «БТА Банк».
Фамилии граждан, получивших разрешение, не уточнялись.
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