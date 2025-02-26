Лишь пятая часть малого бизнеса довольна своей деятельностью — исследование

21% предпринимателей считают, что дела у их бизнеса продвигаются хорошо (против 19% в 2023 году), а 27,5% оценивают ситуацию как нейтральную. В то же время возросла доля тех, кто оценивает положение дел, плохо — с 39% до 51,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекс настроений малого бизнеса за 2024 год, сообщает Европейская бизнес-ассоциация.
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Отмечается, что интегральная оценка индекса снизилась до 2,3 балла из 5 возможных (в 2023 году — 2,5), что свидетельствует о негативной динамике настроений предпринимателей.
В то же время малый бизнес оценивает текущую ситуацию несколько лучше, чем в разгар пандемии коронавируса, когда был зафиксирован исторический минимум Индекса — 2,2 балла в 2020 году.
В прошлом году падение продемонстрировали все компоненты Индекса — оценка текущего состояния МПБ, оценка изменений за последние полгода и ожиданий от следующих полугода и оценка экономической ситуации.
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Самый низкий показатель среди составляющих Индекса получила оценка экономической ситуации — 1,9 балла, а самый высокий — прогнозы по изменениям в последующие 6 месяцев — 2,6 балла.
В частности, 54% предпринимателей считают экономическую ситуацию неблагоприятной, 41% - катастрофической и только 5% оценивают ее как благоприятную.
Расширение бизнеса
Намерения МПБ по расширению бизнеса несколько замедлились. Доля предпринимателей, планирующих расширение, сократилась с 79% до 67%.
Впрочем, такие планы есть: 25% предпринимателей планируют открывать новые направления производства, 13% - расширять географию деятельности, а 14% стремятся выйти на внешние рынки.
При этом 17% компаний уже экспортируют товары или услуги за границу (рост с 14% в 2023 году).
Естественно, война внесла свои коррективы в планы бизнеса. Также значительно уменьшилось количество предпринимателей, планирующих привлекать средства — с 80% до 62%. Основные источники финансирования:
- Собственные средства — 47%
- Грантовые программы — 21%
- Кредиты — 16%
- Инвестиции — 10%
При этом среди планирующих привлекать финансирование увеличилось количество предпринимателей, рассчитывающих на собственные средства и кредиты. Соответственно несколько уменьшилась доля предпринимателей, которые считают банковское кредитование недоступным — с прошлогодних 42% до 34%.
В то же время, 22% предпринимателей отметили рост количества предложений и возможностей для кредитования (было 19%).
Каналы для продаж
Бизнес активно использует цифровые каналы для продаж — сообщили 67% опрошенных предпринимателей. Речь идет преимущественно о социальных сетях и сайтах компаний. Доля торгующих исключительно онлайн выросла с 15% до 24%.
Главные вызовы
Главными вызовами для малого бизнеса остаются война, низкая покупательная способность населения, рост цен, нестабильность экономики, атаки на энергосистему и фискальное давление.
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