PayPal планирует масштабное внедрение своего стейблкоина PYUSD в 2025 году

Платежный гигант PayPal планирует значительно расширить использование своего стейблкоина PayPal USD (PYUSD) в течение 2025 года. Цель компании — предоставить всем своим продавцам единую платформу для удобных расчетов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

До конца текущего года PayPal намерена запустить новый продукт, который позволит более 20 миллионам малых и средних предприятий использовать PYUSD для оплаты счетов поставщикам. По словам Мишель Гилл, генерального директора группы малого бизнеса и финансовых услуг PayPal, предполагается, что продавцы будут активно привлекать своих поставщиков в сеть PayPal для упрощения транзакций.

Трансграничные платежи как ключевое направление

В интервью Bloomberg Гилл отметила, что значительная часть ожидаемых платежей будет производиться между странами, поскольку американские продавцы часто сотрудничают с иностранными поставщиками.

PYUSD для глобальных выплат через Hyperwallet

Кроме того, PayPal намерена интегрировать PYUSD в свою платформу Hyperwallet, предназначенную для осуществления массовых выплат подрядчикам, фрилансерам и продавцам в разных странах мира. Это расширит возможности использования стейблкоина для международных расчетов.

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