Из-за быстрого падения акций Tesla рыночная капитализация производителя электромобилей во вторник опустилась ниже уровня $1 трлн, что произошло на фоне сообщений о резком замедлении продаж автомобилей в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.
Рыночная стоимость Tesla упала ниже $1 трлн на фоне спада продаж в Европе
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Падение акций
Акции компании Илона Маска упали на 6,2% — до $310,01 по состоянию на 10:05 утра в Нью-Йорке. В общей сложности за четыре торговых сессии подряд акции Tesla потеряли 14%.
Напомним
«Минфин» писал, что в январе 2025 года продажи автомобилей Tesla в Европе упали на 45%.
По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, Tesla зарегистрировала только 9 945 автомобилей в январе по сравнению с 18 161 январем 2024 года.
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