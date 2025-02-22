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22 февраля 2025, 10:00 Читати українською

Крипто-новости: спотовый XRP ETF, поддержка Ripple от Трампа и привлечение $8 млн компанией XYZ

В криптопространстве достигаются новые рубежи. Бразилия представила свой первый инвестиционный продукт для ключевой цифровой валюты. В неожиданном повороте событий бывший президент США выразил поддержку крупной блокчейн-компании. Кроме того, влиятельная компания успешно закрыла раунд финансирования на значительную сумму. Эти события привлекают внимание и могут определить будущее отрасли.

В криптопространстве достигаются новые рубежи.

Восхождение XYZ: Мем-койн-боец, покоряющий криптоарену

XYZVerse — новый тяжеловес среди мем-коинов. Признанный «Лучшим новым мем-проектом», он объединяет энергию спорта и мем-культуру, привлекая миллионы фанатов, желающих стать частью чего-то большого.

Каждой великой истории нужен герой. Не самый сильный, не самый большой — а тот, кто готов идти до конца. Таким героем стал XYZepe — боец в маске, преданный идее и упорный держатель токенов $XYZ. Его миссия — вывести XYZVerse на вершину CoinMarketCap и вписать XYZ в историю криптовалют. Сообщество CMC полностью поддерживает будущего чемпиона: 95% участников настроены супер-бычьи по отношению к $XYZ.

Но величие не дается просто так — его нужно заслужить на ринге. $XYZ уже преодолел 10 из 15 этапов предпродажи, а растущее сообщество придает ему мощный импульс для стремительного взлета.

Сейчас токен недооценен — его цена всего $0,0025, но к концу предпродажи она должна вырасти до$0,1. Борьба еще не окончена, но путь к славе уже ясен.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse именно сообщество задает правила игры. Активные участники не просто наблюдают со стороны — они получают аэрдропы токенов XYZ за свою преданность. Здесь выигрывают те, кто действительно вкладывает душу в проект.

Путь к победе

Сильная токеномика, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярное сжигание токенов создают прочную основу для роста $XYZ. Каждое действие направлено на укрепление стоимости и консолидацию сообщества верующих в то, что это не просто еще один мем-койн — это начало легенды.

XYZepe сражается за славу. Ты готов вступить в ринг?

XRP: Быстрая криптовалюта, меняющая глобальные платежи

XRP — это цифровая валюта, работающая на основе XRP Ledger. Она была создана для того, чтобы быть быстрой, недорогой и доступной для всех. В отличие от традиционных денег, XRP не требует участия банков для проведения транзакций. Это погранично-независимая валюта, которую нельзя подвергнуть цензуре или подделке. Транзакции безопасны и необратимы благодаря децентрализованной системе без центрального управляющего органа.

Создатели XRP — Джед МакКалеб, Артур Бритто и Дэвид Шварц — выпустили 100 миллиардов монет, из которых 80 миллиардов были переданы компании Ripple для дальнейшего развития проекта. Ripple разместила 55 миллиардов XRP в эскроу-счетах для контроля над их выпуском.

XRP стремится сделать переводы денег такими же простыми, как отправка электронного письма. Его скорость и низкая стоимость выделяют его среди других криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, которые зачастую медленнее и дороже. В текущих рыночных условиях XRP привлекателен благодаря фокусу на реальные платежи. По мере роста спроса на быстрые и дешевые трансграничные переводы XRP может расширить сферу применения.

Несмотря на изменчивость крипторынка, уникальные технологии XRP и сильная поддержка от Ripple дают ему конкурентное преимущество.

Выводы

Выход первого в Бразилии XRP ETF и усиление поддержки Ripple создают положительную динамику на рынке. Однако именно амбициозный мем-койн XYZVerse, объединивший спортивных фанатов, нацелен на беспрецедентный рост в условиях бычьего рынка.

Больше информации о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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