В ночь на 22 февраля 2025 г. Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессинга. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк ночью проведет регламентные работы: карты и Приват24 временно не будут работать
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В период проведения работ 22 февраля с 00:05 до 06:30 утра, банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов.
На время регламентных работ также приостанавливается работа Приват24 для физических лиц.
Аналогичный «тайм-аут» продлится в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка, платежного приложения «Терминал».
Обычно регламентные работы проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.
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