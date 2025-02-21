Приватбанк ночью проведет регламентные работы: карты и Приват24 временно не будут работать

В ночь на 22 февраля 2025 г. Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессинга. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В период проведения работ 22 февраля с 00:05 до 06:30 утра, банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов.

На время регламентных работ также приостанавливается работа Приват24 для физических лиц.

Аналогичный «тайм-аут» продлится в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка, платежного приложения «Терминал».

Обычно регламентные работы проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.