Украина заняла четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов

Украина — четвертая в Европе по уровню поддержки стартапов. Об этом говорится в отчете European Startup Nations Alliance за 2024 год, сообщает Министерство цифровой трансформации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Данный рейтинг оценивает, как эффективно страны создают условия для развития и масштабирования технологических компаний.

«Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024 года — и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%», — говорится в сообщении.

Украина набрала максимум баллов за внедрение следующих стандартов:

Скорость создания бизнеса онлайн.

Доступ к финансированию. Украинский фонд стартапов признан образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на сумму 423 млн грн для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций.

Доступность цифровых госуслуг.

Опционы и благоприятные налоги — в Украине действует правовое и налоговое пространство для технологических компаний «Дія.City». Среди многих преимуществ резидентам доступны инструменты для привлечения инвестиций.