Украина — четвертая в Европе по уровню поддержки стартапов. Об этом говорится в отчете European Startup Nations Alliance за 2024 год, сообщает Министерство цифровой трансформации.
Украина заняла четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов
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Данный рейтинг оценивает, как эффективно страны создают условия для развития и масштабирования технологических компаний.
«Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024 года — и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%», — говорится в сообщении.
Украина набрала максимум баллов за внедрение следующих стандартов:
- Скорость создания бизнеса онлайн.
- Доступ к финансированию. Украинский фонд стартапов признан образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на сумму 423 млн грн для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций.
- Доступность цифровых госуслуг.
- Опционы и благоприятные налоги — в Украине действует правовое и налоговое пространство для технологических компаний «Дія.City». Среди многих преимуществ резидентам доступны инструменты для привлечения инвестиций.
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