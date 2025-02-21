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21 февраля 2025, 12:44 Читати українською

Украина заняла четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов

Украина — четвертая в Европе по уровню поддержки стартапов. Об этом говорится в отчете European Startup Nations Alliance за 2024 год, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Украина — четвертая в Европе по уровню поддержки стартапов.
Фото: freepik.com

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Данный рейтинг оценивает, как эффективно страны создают условия для развития и масштабирования технологических компаний.

«Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024 года — и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%», — говорится в сообщении.

Украина набрала максимум баллов за внедрение следующих стандартов:

  • Скорость создания бизнеса онлайн.
  • Доступ к финансированию. Украинский фонд стартапов признан образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на сумму 423 млн грн для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций.
  • Доступность цифровых госуслуг.
  • Опционы и благоприятные налоги — в Украине действует правовое и налоговое пространство для технологических компаний «Дія.City». Среди многих преимуществ резидентам доступны инструменты для привлечения инвестиций.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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