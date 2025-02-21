Покупки онлайн в Prostor с Visa сохранят 10% средств украинцев

Современный ритм жизни диктует свои правила: все больше украинцев отдают предпочтение онлайн-шопингу, экономя время и силы на походы в магазины. Особенно приятно, когда вместе с комфортом покупок можно еще и сэкономить. Хорошая новость для всех любителей качественной косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома — сеть Prostor в сотрудничестве с Visa дарит возможность уменьшить расходы!

Благодаря новой акции, каждый, кто выбирает онлайн-покупки на prostor.ua или в мобильном приложении Prostor и оплачивает картой Visa, получает скидку 10%. Это прекрасная возможность обновить косметичку, пополнить запасы бытовой химии или приобрести полезные подарки для близких.

Условия акции в Prostor с Visa

С 31 января стартовало наше сотрудничество с Visa, чтобы ваш шопинг был максимально комфортным и выгодным. В акции могут участвовать абсолютно все владельцы карт платежной системы Visa, которым исполнилось 18 лет.

Скидку 10% на все покупки при заказе товаров на сайте prostor.ua или в мобильном приложении в течение всего акционного периода.

Акционный период длится с 31 января 2025 года по 31 мая 2025 года. Акция действует только при условии предоплаты заказа. Скидка применяется после учета всех других скидок и промокодов.

Как воспользоваться скидкой?

— Быть владельцем карты Visa или оформить и активировать ее.

— В онлайн-магазине Prostor или в приложении положить в корзину все необходимые товары.

— При оформлении заказа выбрать отдельный тип оплаты «Получите 10% скидки при оплате картой Visa».

— Оплатить заказ сохраненной картой в личном кабинете.

Теперь вы знаете как сделать свой онлайн-шопинг действительно выгодным!

На что обратить внимание при выборе бытовой химии?

Бытовая химия является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, ведь помогает поддерживать чистоту в доме, сохранять свежесть вещей и заботиться о здоровье. Но как выбрать действительно качественные и безопасные средства?

При выборе стиральных порошков, гелей, моющих средств обращайте внимание на отсутствие агрессивных компонентов, таких как фосфаты, парабены, синтетические ароматизаторы. Альтернативой могут быть экологичные средства, которые не содержат вредных веществ и безопасны для окружающей среды.

Если у вас есть дети или склонность к аллергиям, лучше выбирать гипоаллергенные средства. Они обычно не имеют сильных ароматов и содержат натуральные компоненты.

Перед покупкой стоит определить, для каких поверхностей или материалов нужно средство. Например, средства для мытья стекла отличаются от тех, что предназначены для ухода за деревянной мебелью.

Продукция известных брендов обычно проходит строгий контроль, поэтому обращайте внимание на сертификаты соответствия и отзывы других покупателей.

А скидка 10% от Prostor и Visa позволит покупать не только выгодные позиции, но и качественные, ведь это залог вашего здоровья и чистоты в доме.

Как выбрать качественную уходовую и декоративную косметику среди доступной?

Многие считают, что доступная косметика уступает по качеству люксовым аналогам. Однако это не всегда так! Главное — знать, на что обращать внимание при выборе.

Как выбрать качественную уходовую косметику?

Уходовые средства должны не только увлажнять или очищать кожу, но и не вызывать аллергию и раздражение.

Начинаем выбор с тщательного изучения этикетки, где указан состав средства. Уходовая косметика должна быть без парабенов, сульфатов, синтетических ароматизаторов и красителей. Они могут стать причиной аллергической реакции, сухости кожи и раздражения.

Далее переходим к поиску полезных ингредиентов, которые увлажняют, питают, восстанавливают или успокаивают кожу. Обратите внимание на гиалуроновую кислоту, витамины А, С, Е и растительные экстракты.

Важно также, чтобы уходовая косметика соответствовала типу кожи. Для сухой кожи — питательные кремы с маслами (карите, кокоса). Для жирной и комбинированной — легкие гели и флюиды без масел. Для чувствительной — минимум компонентов и отсутствие спирта.

Качественная косметика имеет также соответствующие маркировки. Натуральная косметика имеет отметку ECOCERT, BIO, COSMOS, а косметика, которая тестировалась на животных — Cruelty-Free.

Не покупайте уходовую косметику со слишком долгим сроком хранения — натуральные компоненты не могут храниться годами.

Как выбрать качественную декоративную косметику?

Декоративная косметика должна не только хорошо выглядеть, но и быть безопасной для кожи. Поэтому выбираем текстуры, которые не забивают поры, имеют равномерный пигмент и не сушат кожу.

Силиконы и минеральные масла могут вызвать высыпания, тальки и синтетические ароматизаторы провоцировать аллергию. Поэтому новую обращаем внимание на состав средств.

Проверяйте также срок годности общий и после открытия средства. Тушь можно хранить после открытия 6 месяцев, тональный крем — 1 год, а помады — до 2 лет.