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21 февраля 2025, 9:21 Читати українською

В Украине запустили аренду и лизинг машин разминирования

Операторы противоминной деятельности могут взять в аренду машину разминирования. Об этом сообщается на правительственном портале.

Операторы противоминной деятельности могут взять в аренду машину разминирования.
Фото: mil.in.ua

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В Украине уже два производителя техники на системной основе предлагают брать во временное пользование машины разминирования.

Такую услугу в частности запустила компания GCS Ukraine, представляющая швейцарско-немецкую компанию-производителя техники GSC. Первый договор подписан с международным оператором Danish Church Aid, взявшим в аренду тяжелую машину разминирования GCS-200.

В рамках договора GCS Ukraine будет обучать персонал Danish Church Aid, сопровождение во время аренды, а также обеспечивать запчастями. В будущем предусмотрена опция выкупа машины.

Возможность взять в лизинг машину разминирования «Змей» запустила также компания RoverTech, заключившая договор с одним из украинских банков.

«Можность для операторов не покупать машину разминирования, а взять в аренду в разы увеличивает возможности в противоминной деятельности. Например, оператор, выигравший тендер на разминирование с/х участка, может арендовать машину, пройти обучение, получить соответствующий сертификат, а после этого в разы быстрее закрыть договор на разминирование участка. Мы сейчас видим рост спроса на аренду подобной техники и это свидетельствует о развитии рынка гуманитарного разминирования», — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 февраля 2025, 10:28
#
Знайомий ланцюжок: тендери — переможці, в яких нічого немає — оренда або лізінг знаряддя для тендеру.
Якщо пощастить, засвоять гроші та щось розмінують. Якшо ні — просто засвоять гроші.
Раніше скаржились на погані дороги, що ремонтуються по тендерам. Зараз буде нова проблема — міни на «розмінованих» на папері територіях.
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