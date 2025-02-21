В Украине запустили аренду и лизинг машин разминирования

Операторы противоминной деятельности могут взять в аренду машину разминирования. Об этом сообщается на правительственном портале.

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В Украине уже два производителя техники на системной основе предлагают брать во временное пользование машины разминирования.

Такую услугу в частности запустила компания GCS Ukraine, представляющая швейцарско-немецкую компанию-производителя техники GSC. Первый договор подписан с международным оператором Danish Church Aid, взявшим в аренду тяжелую машину разминирования GCS-200.

В рамках договора GCS Ukraine будет обучать персонал Danish Church Aid, сопровождение во время аренды, а также обеспечивать запчастями. В будущем предусмотрена опция выкупа машины.

Возможность взять в лизинг машину разминирования «Змей» запустила также компания RoverTech, заключившая договор с одним из украинских банков.

«Можность для операторов не покупать машину разминирования, а взять в аренду в разы увеличивает возможности в противоминной деятельности. Например, оператор, выигравший тендер на разминирование с/х участка, может арендовать машину, пройти обучение, получить соответствующий сертификат, а после этого в разы быстрее закрыть договор на разминирование участка. Мы сейчас видим рост спроса на аренду подобной техники и это свидетельствует о развитии рынка гуманитарного разминирования», — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.