Более 83% всех мошеннических схем с платежными картами приходятся на интернет-схемы — банкир

Более 83% всех мошеннических схем с платежными картами приходится на интернет-схемы, лишь около 17% - это преступные действия с помощью физических устройств (банкоматов, POS- и платежных терминалов). Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

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Методы мошенников

Она заметила, что методы мошенников становятся все более изощренными. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои навыки, особенно в сфере социальной инженерии и быстро осваивают новые технологии.

Поэтому даже экспертам из Нацбанка и коммерческих банков трудно полностью искоренить мошенничество.

Специалист указала, что мошенники часто используют психологические приемы, чтобы заставить людей действовать импульсивно, не обдумывая свои шаги. Они могут апеллировать к эмоциям, создавать чувство срочности или использовать другие методы манипуляции.

Поэтому, по ее мнению, очень важно сохранять бдительность и критически относиться к любой информации, особенно, если она касается личных финансов.

«Мошенники гораздо быстрее адаптируются к любым технологическим новинкам, чем пользователи платежных карт. К тому же они концентрируют усилия на чисто психологических моментах, основывающихся на отсутствии критического восприятия информации, на незнании граждан всех „подводных камней“ активности в интернете, часто апеллируя к эмоциям». 40% в 2023 году и еще ориентировочно на 20% в 2024-м, несмотря на масштабную просветительскую работу банков, НБУ и экспертов, объемы карточного мошенничества в Украине продолжают расти.

Довгальская выделила 5 новых схем обмана, которые появились в 2024 году и активно применяются уже в 2025-м.

1. Недоставление товара после предоплаты на интернет-площадках. Очень часто граждан привлекают нереально низкими ценами, которые иногда в десятки раз ниже рыночной стоимости товара. Главным образом речь идет о многообразии гаджетов: мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках и т. д. А главное объяснение «низких цен» — «ликвидация склада», «распродажа контрафакта», «демонстрационные единицы товара».

2. Псевдобанковские звонки. Сочетание технологии НЛП (апелляция к страхам, связанным с блокированием карты, списанием средств, хакерской атакой, или же наиболее циничное — будто этот звонок совершен с целью предотвращения «мошенников, которые могут звонить»), приводит к тому, что граждане, не подозревая обман, самостоятельно предоставляют преступникам свои.

3. Прошение о помощи: «Сбор средств». Социальные тренды, новые технологии, неотложность помощи во время войны, недостаточная осведомленность граждан в цифровой инфраструктуре способствуют выманиванию средств и раскрытию персональных карточных данных.

4. Фальшивые странички благотворительных фондов. Волна появления новых благотворительных организаций, благотворительных инициатив побуждает мошенников к созданию фальшивых страниц реальных благотворительных фондов, якобы собирающих средства на борьбу с глобальными катастрофами или эпидемиями. Это связано с большой популяризацией международных инициатив в помощи украинцам, где мошенники прикрываются чужими благородными целями.

5. «Выплаты от Трампа» (выплаты от МВФ, международных благотворительных фондов и т. п. ). Чаще всего мошенники используют известных политиков, руководителей государств, чтобы пантровать на их избирателей, которые безусловно доверяют им и охотно реагируют на инициативы социальной помощи якобы от них. Злоумышленники могут находиться под «машкой» представителей международных фондов или организаций, предлагающих разнообразные компенсации и выплаты, апеллируя к тяжелой экономической ситуации в стране. Из-за того, что предложенные к получению суммы не очень значительны (чаще всего от 5 тыс. грн до 10 тыс. грн «однократной выплаты»), часть наших сограждан реагирует на это.

«В последнее время участились случаи такого мошенничества на фоне выплат по государственной программе „Зимняя поддержка“. Мошенники всегда „в тренде“, используя или маскируя свои преступные намерения под действующие социальные программы. Кроме того, актуальность такой схемы выросла после заявлений о выплатах находящимся за границей. Такие схемы не обошли стороной и пользователей украинских банков, где мошенники привлекают клиентов на фальшивые онлайн-программы помощи», — подчеркнула Довгальская.

Основные тенденции карточного мошенничества

Использование Искусственного интеллекта (ИИ), в частности в создании дипфейков (подмена лица, голоса, копирование мимики, жестов «прототипа» мошеннических схем).

«Военные схемы». Это адаптация «сценариев» выманивания средств к военным обстоятельствам: преступники собирают средства «для военных», «на дроны», «на автомобили». «Главная цель таких схем — получить средства и исчезнуть. Распространен также сценарий „сдачи квартиры в аренду“ за очень символические средства под предлогом „отъезда за границу к семье — чтобы квартира не пустовала“, „переезд в другой город“ и т. д. », — пояснила Довгальская.

Повышение уровня цифровой осведомленности пользователей. Многие украинцы еще недостаточно осознают риски, связанные с цифровыми платежными системами. В Украине на 2024 год около 30% пользователей до сих пор не имеют достаточных знаний по кибербезопасности, что дает мошенникам манипулировать эмоциями и влиять на пользователей из-за фальшивых предложений.

Аренда карт и персональных данных. Мошенники все чаще используют схему дропов и используют криптовалюту для того, чтобы их трудно было проследить.

Социальная инженерия. Участились случаи использования техник социальной инженерии, с помощью которых мошенники манипулируют людьми, создавая иллюзию срочности. В Украине стало частой проблемой звонки от представителей банков, что в 2024 году увеличило количество случаев мошенничества на 12%.