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18 февраля 2025, 10:24 Читати українською

Цены на лекарства ограничат с 1 марта: Кабмин установил размеры надбавок в аптеках

Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 14 февраля 2025 г. № 168.

Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства.
Фото: depositphotos

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Подробности

Согласно документу, с 1 марта на без рецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% от закупочной цены.

На лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливается следующая максимальная торговая (розничная) надбавка к закупочной цене:

  • на лекарства стоимостью до 100 гривен — 25%,
  • от 100 до 500 гривен — 20%,
  • более 1000 гривен — 10%.

На рецептурное лекарство будет такая максимальная надбавка:

  • до 500 гривен — 25%,
  • от 100 до 500 гривен — 20%,
  • более 1000 гривен — 10%.

Читайте также: С 1 марта цены в аптеках снизятся на 30%.

Кроме того, предельные снабженческо-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%.

С 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Также с 1 марта Госпродслужба возобновит проверки аптек и поставщиков лекарств.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
18 февраля 2025, 10:39
#
Это хорошо!
+
+30
YevgenMuza
YevgenMuza
18 февраля 2025, 11:19
#
Хорошо, что скоро лекарства будут продаваться по блату с наценкой 200%, а в свободной продаже их не будет.
+
+15
agfromua
agfromua
18 февраля 2025, 10:42
#
**З 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.** Тобто, таблетки.юа підпадають під цю заборону? Дуже хріново ,якщо так, бо мама дуже активно користується ними (((
+
0
agfromua
agfromua
18 февраля 2025, 10:45
#
В діапазоні цін (я так розумію по тексту, що мається на увазі закупівельна/оптова ціна???) від 500 до 1000 торгівельна надбавка не регулюється, чи як?!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 февраля 2025, 11:41
#
На лекарственные средства, включенные в Национальный
перечень основных лекарственных средств:
Цитата из текста постановления КМУ:
До 100 (включно) — 25%
Більше ніж 100 до 500 (включно) — 20%
Більше ніж 500 до 1000 (включно) — 15%
Більше ніж 1000 — 10%;

На рецептурные лекарства:
Цитата из текста постановления КМУ:
до 500 (включно) — 25%
Більше ніж 500 до 1000 (включно) — 20%
Більше ніж 1000 —10%;

В редакции даже из постановления КМУ
копипастят данные с ошибками…
+
0
Pumbovik
Pumbovik
18 февраля 2025, 11:30
#
У меня рядом с домом 6 аптек, если тупо с улицы заходишь, самая дорогая цена, онлайн заказ с агрегатора аптек дешевле, и на сайте самой аптеки еще дешевле. Видно что владельцы аптечного бизнеса жируют. Самая незащищенная категория пенсионеры они вынуждены тупо с улицы брать по самой дорогой цене
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