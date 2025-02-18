Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 14 февраля 2025 г. № 168.
Цены на лекарства ограничат с 1 марта: Кабмин установил размеры надбавок в аптеках
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Подробности
Согласно документу, с 1 марта на без рецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% от закупочной цены.
На лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливается следующая максимальная торговая (розничная) надбавка к закупочной цене:
- на лекарства стоимостью до 100 гривен — 25%,
- от 100 до 500 гривен — 20%,
- более 1000 гривен — 10%.
На рецептурное лекарство будет такая максимальная надбавка:
- до 500 гривен — 25%,
- от 100 до 500 гривен — 20%,
- более 1000 гривен — 10%.
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Кроме того, предельные снабженческо-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%.
С 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.
Также с 1 марта Госпродслужба возобновит проверки аптек и поставщиков лекарств.
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Комментарии - 6
перечень основных лекарственных средств:
Цитата из текста постановления КМУ:
До 100 (включно) — 25%
Більше ніж 100 до 500 (включно) — 20%
Більше ніж 500 до 1000 (включно) — 15%
Більше ніж 1000 — 10%;
На рецептурные лекарства:
Цитата из текста постановления КМУ:
до 500 (включно) — 25%
Більше ніж 500 до 1000 (включно) — 20%
Більше ніж 1000 —10%;
В редакции даже из постановления КМУ
копипастят данные с ошибками…