izi.exchange — обзор сервиса для онлайн-обмена криптовалют

В Украине растет популярность криптообменников, которые позволяют быстро и удобно покупать или продавать цифровые активы. Постоянное появление новых сервисов стимулирует конкуренцию на рынке, поскольку каждый из них стремится сделать свой продукт более простым, безопасным и удобным для пользователей. Криптообменник izi.exchange — не исключение. В чем его преимущества и как им пользоваться? Разбор «Минфина».

В последние годы криптовалюты в Украине стали не только инвестиционным инструментом, но и удобным способом осуществления повседневных финансовых операций. По данным Chainalysis, в 2024 году Украина занимает шестое место в мире, по уровню их внедрения. Популярность цифровых активов выросла и из-за развязанной россией войны, которая заставила многих украинцев искать альтернативные финансовые решения, в частности, для быстрых транзакций за границу, которые крипта позволяет осуществлять без ограничений.

На этом фоне в разы вырос спрос на криптообменники, что неудивительно, ведь это — удобный способ обменивать фиатные деньги на криптовалюту и проводить обмен между цифровыми активами. Процедура простая: пользователь выбирает необходимый актив, вводит номер кошелька, оплачивает сделку и получает криптовалюту.

Чтобы конкурировать на рынке, эти платформы стараются предложить пользователям самые удобные условия. Мы разбирались, что своим пользователям предлагает сервис izi.exchange.

Что такое izi.exchange

izi.exchange — это быстрый, безопасный и удобный онлайн-сервис для обмена криптовалют. Его клиенты уже совершили более 40 000 успешных операций, и эта цифра ежемесячно увеличивается в среднем на 4 500. Платформа позволяет легко покупать, продавать и обменивать популярные криптовалюты без сложных процедур регистрации.

Растущая популярность обменника объясняется несколькими причинами:

1. Выгодный обмен. izi.exchange предлагает одни из самых выгодных курсов на рынке, что делает его привлекательным для пользователей, стремящихся получить максимальную выгоду от обмена.

2. Прозрачность и отсутствие скрытых комиссий. Вы видите чистый курс, без скрытых платежей или других неприятных «сюрпризов». Транзакции выполняются по фиксированному курсу на момент создания заявки. Это дает клиентам возможность заранее рассчитать свои расходы перед совершением транзакции.

О прозрачности сервиса свидетельствует и его активное сотрудничество с мониторингами криптообменников — платформами, которые собирают и анализируют данные о различных обменниках, ранжируя их по рейтингам, отзывам и резервам валют. Поскольку мониторинги проводят тщательную проверку каждого обменника перед добавлением в список, присутствие izi.exchange на таких платформах подтверждает его надежность. Сейчас информацию и отзывы о сервисе можно найти на Kursoff, BestChange, КурсЭксперт, Obmify и других авторитетных площадках:

3. Быстрый обмен. izi.exchange обеспечивает мгновенные транзакции — в среднем до 20 минут, что быстрее, чем у многих конкурентов. Это позволяет пользователям оперативно обменивать активы без задержек и долгого ожидания.

4. Безопасность. izi.exchange обеспечивает надежное шифрование данных и систему защиты от мошенничества.

Также транзакции на платформе проходят AML-проверку — набор мер для выявления и предотвращения использования «грязной» крипты. Это монеты, которые когда-то были доходами даркнет-площадок, программ-вымогателей, мошенников, террористов и т. п. Такой крипты сейчас в мире много (речь идет о десятках миллиардов долларов). Часто ее пытаются «отмывать» через счета рядовых пользователей на биржах или сервисах обмена. Неопытные криптоэнтузиасты рискуют вложиться в такие монеты и получить от них дальнейшие неприятности: блокировка, аресты и т. п. Но для клиентов izi.exchange этот риск является минимальным.

5. Поддержка валют. izi.exchange работает со всеми самыми популярными криптовалютами, среди которых BTC, USDT, ETH, SOL, LTC, DOGE и другие. Также сервис поддерживает все ходовые фиатные валюты: UAH, USD, EUR, PLN, KZT. Следовательно, его пользователи могут легко обменивать фиат на крипту и наоборот, а также обменивать цифровые активы между собой.

6. Поддержка пользователей. У izi.exchange она круглосуточная. На сайте есть чат, через который всегда можно связаться с менеджером сервиса и решить любые вопросы или спорные ситуации. Также есть возможность написать в Telegram или на email.

Как пользоваться izi.exchange

Здесь все очень просто, ведь интерфейс платформы максимально понятный и адаптирован под главную операцию, ради которой он и создан, — обмена. Осуществляется она в 5 шагов:

1) Выбираем направление обмена. Например, USDT в сети TRC20 на monobank. Для этого:

— вводим сумму USDT, которую хотим обменять (или сумму в UAH, которую хотим получить, если это обратный обмен);

— вводим необходимые данные, в нашем случае — это номер карты и электронная почта;

— соглашаемся с условиями сервиса, и нажимаем кнопку «Обменять сейчас».

2) Проверяем созданную заявку и нажимаем «Оплатить»:

3) Оплачиваем заявку. Под каждую заявку генерируется уникальный адрес для оплаты. Оплатить его можно либо с помощью QR кода, либо скопировав адрес:

4) Убедитесь, что заявка в обработке:

Убедитесь, что заявка выполнена. Тогда ее статус изменится и сервис начнет осуществлять выплату. В данном примере UAH на карту monobank:

Зачисление средств зависит от направления обмена: UAH — быстро, EUR/USD — чуть дольше. Но среднее время обработки заявок составляет 5−20 минут.

5) Финиш. Заявка автоматически будет закрыта, как только вы получите средства на карту:

На каждом этапе выполнения заявки клиент получает письмо на электронную почту с ее статусом.

Вместо итога

Благодаря конкуренции между сервисами и современным технологиям обмен криптовалют сегодня стал простым и безопасным. Новые амбициозные проекты, которые появляются на этом рынке, вынуждены доводить свой сервис почти до идеального уровня — делать его комфортным, прозрачным, надежным и доступным. Только таким образом они могут привлечь внимание пользователей и завоевать доверие. Криптообменник izi.exchange является ярким примером этого подхода.

Попробуйте izi.exchange уже сейчас — сделайте первый обмен за 5 минут!