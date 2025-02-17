Дело «ВиЭйБи Банка»: Суд постановил взыскать с Бахматюка в пользу НБУ 1,2 миллиарда

Печерский районный суд Киева 30 января принял решение о взыскании с экс-владельца ПАО « ВиЭйБи Банк » Олега Бахматюка 1,221 млрд грн в пользу Национального банка. Как сообщили в пресс-службе регулятора, средства взимаются в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту .

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Рассмотрение этого дела продолжается с 2015 года.

«В течение этого времени представители Олега Бахматюка и связанные с ним компании своими действиями фактически затянули судебный процесс, в то же время пытаясь избежать выполнения обязательств по кредитному договору и договору поручительства. И хотя точку в этом деле пока ставить рано, Национальный банк в суде первой инстанции успешно отстоял свои права как кредитор и не разрешил в НБУ.

В 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк заключил с Нацбанком договор о стабилизационном кредите на сумму 1,2 млрд грн. Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с регулятором договор поручительства. Следовательно, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед НБУ, отмечают в ведомстве.

Впрочем, поскольку и банк, и его собственник не выполнили взятые на себя обязательства, Нацбанк в 2015 году обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него задолженности.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям НБУ к Олегу Бахматюку по долгам ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива».

Напомним

Общая сумма задолженности, взимаемая Национальным банком в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.

Правление Нацбанка отнесло ПАО «ВиЭйБи Банк» к категории неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а 19 марта 2015 приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.