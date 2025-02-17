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17 февраля 2025, 9:55 Читати українською

В Киеве открыли еще одно инклюзивное отделение одного из государственных банков

Sense Bank объявил об открытии нового инклюзивного отделения в столице по адресу: ул. Васильковская, 34. Расширение сети является частью стратегической цели банка — обеспечить доступность финансовых услуг для всех клиентов.

В заявлении говорится, что отделение «Киевское № 57» соответствует стандартам физической доступности для маломобильных групп населения. В частности, в отделении установлены: пандус, пониженная касса, пространство для удобного передвижения на кресле-коляске, контрастная и тактильная навигация для людей с нарушением зрения, информационные таблички со шрифтом Брайля и другие элементы, которые делают банк доступным для всех клиентов.

По словам Алексея Ступака, Главы Правления Sense Bank, это первое открытие отделения с момента национализации банка в 2023 году. «Таким образом, наша сеть увеличилась до 139 отделений по всей стране, 88% из которых являются инклюзивными. Для нас как для крупного государственного банка, имеющего около 3 миллионов клиентов-физических лиц, а также обслуживающего ФЛП и юридических лиц в разных регионах Украины, это важный шаг в развитии финансовой инклюзии».

В новом отделении доступен полный спектр банковских услуг для физических лиц, предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Sense Bank является участником инициативы НБУ — Power Banking, поэтому его отделения работают даже в условиях длительных отключений электроэнергии благодаря альтернативным источникам питания и резервным каналам связи.

Справка:

Sense Bank — один из крупнейших государственных банков Украины, обслуживающий около 3 миллионов физических лиц, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в более чем 130 отделениях по всей стране, а также в приложении Sense SuperApp. Sense Bank занимает лидерские позиции во всех сегментах банковского рынка и является одной из самых устойчивых и надежных финансовых учреждений Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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juular
juular
17 февраля 2025, 10:35
#
Я не знаю как это работает или будет работать. У меня маленькие дети, и все до сих пор существующие пандусы, скажем 90−99% — не функциональны, в аптеку на крыльцо не заедешь, спуск в метро очень крутой и без направляющих — это не работает. К сожалению, при том, что после войны — инвалидов становится все больше, — эта проблема становится большей и заметней, кстати не для всех — «бычье» как парковалось на местах для инвалидов перед супермаркетами, так и продолжает это делать (хотя вроде было задекларировано, что мы, украинцы, офигеть какая осознанная европейская нация . В общем, хотелось бы чтобы людям с ограниченными возможностями, так вроде бы, «политкорректно» их называть становилось хоть как-то комфортнее передвигаться, вести социальную жизнь и так далее. Я когда в первый раз побывал в Австрии сразу же обратил внимание как много инвалидов, сразу стало понятно, что у нас то их не меньше, но у нас нет (не было) в таком количестве удобных электроприводных колясок, кресел, или даже нечто похожее на квадроциклы для такиз людей. Удобные входы и выходы, спуски (лифты) в метро и так далее, я уже не говорю просто, блин об удобных «бесщовных» тротуарах, а не кривых, высоченных бордюрах. Короче, хотелось бы, чтобы это было больше чем промо-заметка для одного из отделений одного из банков.
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