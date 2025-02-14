Цена аренды квартир растет: где самое дорогое жилье

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в январе 2025 года составила 7326 гривен, что на 1,5% больше, чем в декабре 2024 года. Об этом сообщает Госстат, передает РБК-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Самые дорогие области для аренды:

Закарпатская область: 11769 гривен.

Львовская область: 10571 гривна (+1,2% с начала года).

Ровенская область: 10164 гривны (+2,8% с начала года).

Киев: 9631 гривна (стабильная цена).

Самые дешевые области для аренды:

Херсонская область: 3118 гривен.

Запорожская область: 3 623 гривны.

Николаевская область: 3908 гривен.

Почему это важно?

Цены на аренду жилья продолжают расти в западных и некоторых центральных областях Украины, что может быть связано с миграционными процессами и экономической ситуацией.