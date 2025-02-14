Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в январе 2025 года составила 7326 гривен, что на 1,5% больше, чем в декабре 2024 года. Об этом сообщает Госстат, передает РБК-Украина.
Цена аренды квартир растет: где самое дорогое жилье
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Самые дорогие области для аренды:
- Закарпатская область: 11769 гривен.
- Львовская область: 10571 гривна (+1,2% с начала года).
- Ровенская область: 10164 гривны (+2,8% с начала года).
- Киев: 9631 гривна (стабильная цена).
Самые дешевые области для аренды:
- Херсонская область: 3118 гривен.
- Запорожская область: 3 623 гривны.
- Николаевская область: 3908 гривен.
Почему это важно?
Цены на аренду жилья продолжают расти в западных и некоторых центральных областях Украины, что может быть связано с миграционными процессами и экономической ситуацией.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Львівська область: 10 571 гривня (+1,2% з початку року).
Рівненська область: 10 164 гривні (+2,8% з початку року). В цих регіонах немає ж що робити в плані економіки. Роботи ж немає і не було.