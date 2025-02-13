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13 февраля 2025, 14:50 Читати українською

Commerzbank уволит 3900 сотрудников, чтобы противостоять UniCredit

Commerzbank рассказала о том, что намерена провести сокращение порядка 3900 работников, а также о своих планах касательно стратегии будущих периодов, способной не позволить конкуренту UniCredit произвести слияние с немецкими и итальянскими кредиторами. Подробнее об этом сообщают эксперты из LBLV.

Commerzbank рассказала о том, что намерена провести сокращение порядка 3900 работников, а также о своих планах касательно стратегии будущих периодов, способной не позволить конкуренту UniCredit произвести слияние с немецкими и итальянскими кредиторами.

Увольнение в основном охватит сотрудников из Германии вплоть до 2028 года. Однако, несмотря на это, общее штатное количество не изменится, ведь на места тех специалистов будут наняты новые представители из других стран. Оно сохранится на уровне 36,7 тысячи человек. В основном станут нанимать профессионалов из Польши и других близких Германии государств.

Сейчас Commerzbank нацелена на то, чтобы доказать своим представителям собственную способность быть самостоятельной компанией на сильной конкурентной среде. Второму по величине банковскому учреждению непросто отстоять собственные позиции достойно. Однако многие аналитики поддерживают банк и говорят о перспективах фирмы как бычьих и озаряющих путь процветания. Наполовину государственная организация недавно обозначила своего оппонента UniCredit как враждебного представителя.

Сейчас стало известно, что Commerzbank планирует потратить на реструктуризацию порядка 700 миллионов евро или 730 миллионов долларов. При этом многие цели будут улучшены для реализации в 2027 году. Например, чистый прибыльный показатель обещает быть порядка 3,8 миллиарда евро, тогда как раньше предполагалось около 3,6 миллиарда евро. Соотношение расходных и доходных статей составит 53% против предыдущих 54%.

На торговой сессии Франкфуртской фондовой биржи финансовые активы представителя остались на прежних котировках. Однако в виду динамики последних месяцев и интересных новостей они подорожали на 50%. Сами сведения оказались шокирующими, ведь UniCredit под учредительством гендиректора Андреа Орсель выкупил большую контрольную часть в Commerzbank и сильно давил касательно слияния двух компаний в угоду общеевропейскому объединению.

Компанией уже было достигнуто прибыльное повышение на 20% в годовом выражении, что свидетельствует о восстановлении организации, сообщают в lblv.com.

Исходя из этого, абсолютно понятно, что все представители Германии против такого слияния и стараются не дать осуществиться данной сделке. Об этом говорят даже все немецкие политические деятели.

Владислав Папуш, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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