Банки будут держать «старые» ставки по автокредитам до марта — банкир

До марта коммерческие банки оставят в силе ставки по автокредитам, пытаясь привлечь новых клиентов. В то же время уже в марте учетная ставка может быть увеличена по меньшей мере до 15%, поэтому ставки по большинству автокредитов могут вырасти в среднем на 1 п.п.: в зависимости от первого взноса и срока кредита максимально составят до 16%. Об этом заявил руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

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Прогноз банкир

По словам эксперта, коррекция учетной ставки является важным и крайне необходимым шагом НБУ для преодоления инфляции. В то же время, привлеченные под кредитные программы средства станут «дороже», что объективно повлияет на размер ставок по большинству кредитных программ, в том числе по программам автокредитования.

Вместе с тем Кипоренко предполагает, что увеличение ставок по автокредитам не коснется накопленного отложенного спроса, возникшего из-за временной остановки реестров.

«Есть партнерская стратегия банков и автодилеров, которые заинтересованы в создании поощрительных условий для потенциальных заемщиков: это может быть как пониженная ставка, так и дополнительные преимущества по техническому обслуживанию авто на фирменных СТО, гибкие условия по программам trade-in, стоимость страхования КАСКО и возможность включения в тело кредита страхового платежа. их заемщиков», — подчеркнул эксперт.

Банкир подробно рассказал об итогах 2024 года в сегменте автокредитования. Он выделил следующие основные особенности прошедшего года:

1) По сравнению с 2023 годом в 2024 году доля приобретенных новых авто в кредит выросла в среднем на 3 п.п. — до 13% от общего количества продаж новых автомобилей. В то же время в 2024 году общее количество приобретенных новых автомобилей составило 79,3 тыс. шт., а количество проданных подержанных авто — более 1,1 млн шт.

2) Среднемесячное количество приобретенных новых легковых автомобилей составило 6,6 тыс. шт., среднемесячное количество новых легковых авто, приобретенных в кредит — 880 шт. При этом в течение прошлого года спрос был распределен неравномерно: всплески и спады продаж менялись по очереди. Главные причины такой «пестроты» кроются прежде всего в увеличении стоимости транспортных средств из-за роста курсов валют и изменений в налогообложении.

3) Наибольший спрос наблюдался на автомобиле с бензиново-дизельными двигателями — около 50−55% приобретенных авто в кредит. Доля гибридных авто составила около 25%, а кредитование приобретения электрокаров составило около 20%. По наблюдениям специалиста, существует медленная, но необратимая тенденция к увеличению количества кредитования именно гибридных автомобилей и электрокаров. За прошедший год их толика в общей структуре автокредитов возросла в среднем до 20%.

4) Наиболее популярными автобрендами, покупаемыми клиентами с помощью кредитования, стали: в ценовом диапазоне $16−45 тыс. — Toyota, Renault, VW, Skoda, BMW, в сегменте недорогих авто в ценовом диапазоне $10−18 тыс. — Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC и Great WALL, премиальные автомобили стоимостью от $80−100 тыс. и выше — BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

5) более популярные условия кредитования: более 60% кредитов оформлено по ставке 0,01% сроком на 1−2 года с начальным взносом от 40% до 60%.

Кипоренко прогнозирует, что в 2025 году условия по автокредитам не будут статичными, и уже во втором полугодии вполне возможно, что кредитные ставки вернутся на уровень 2024 года.

«По экономическим прогнозам во втором полугодии инфляция в стране может снизиться до 7%, что станет хорошим основанием к снижению учетной ставки. Следовательно, ставки по автокредитам также могут претерпеть изменения, что потенциально увеличит количество выданных автокредитов», — рассказал он.