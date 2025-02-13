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13 февраля 2025, 10:00 Читати українською

Благотворительность без труда. Unex Bank и Украинский Красный Крест выпустили благотворительную кредитку

Весь полученный кэшбек по оплате картой и часть процентов, начисленных на остаток собственных средств благотворительной карты Charity, Unex Bank ежемесячно с согласия клиента будет переводить на счет Украинского Красного Креста. Эти средства будут использоваться для поддержки уязвимых категорий населения: ВПЛ, многодетных семей, людей с инвалидностью.

13 февраля 2025 года. Киев

Unex Bank и Украинский Красный Крест 13 февраля 2025 года начали выпуск благотворительной кредитной карты Charity.

Карта Charity, созданная на базе платежной системы Mastercard, — это универсальный банковский продукт, который позволяет каждому держателю карты приобщиться к благотворительным проектам Украинского Красного Креста, не тратя собственных средств.

«Unex Bank насчитывает кэшбек 0,5% на все покупки картой от 1 грн, включая зарубежные и покупки за счет кредитного лимита. Не нужно выбирать какие-либо категории, активировать кэшбек — он работает автоматически. Оплачиваешь картой — получаешь кэшбек. И в начале каждого месяца все накопленное вознаграждение, за вычетом налогов, по предварительному согласию клиента, автоматически направляется на счет Украинского Красного Креста. Более того, по карте предусмотрено начисление 6% годовых на остаток собственных средств. Четверть от этой суммы с согласия клиента также будет ежемесячно направлена на благотворительность», — объяснила директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

Кроме того, по карте может быть активирован кредитный лимит с льготным периодом до 62 дней. Пользоваться им или нет, клиент выбирает по своему усмотрению. То есть карта может использоваться как дебетовая, так и как полноценная кредитная.

Карта Charity является бесплатной: оплата за ее выпуск и обслуживание не взимается. Она уже доступна для оформления всем совершеннолетним украинцам как в цифровом виде — получить ее можно онлайн всего за 5 минут — так и в физическом пластиковом. Пластик при этом можно получить дополнительно к электронной карте или отдельно в любом отделении Unex Bank.

«В конце прошлого года мы начали выпуск инклюзивной карты „Почувствуй. Мы рядом“ для украинцев, нуждающихся в нашей поддержке. А с сегодняшнего дня каждый может приобщиться к благотворительности максимально удобным способом с картой Charity — достаточно просто рассчитываться за свои покупки и получать кэшбек. Мы призываем украинские компании присоединяться к проекту. Вместе мы можем совершить еще больше добрых дел!», — подчеркнула Елена Скрипникова, руководитель отдела инновационного финансирования Украинского Красного Креста.

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О Unex Bank

Unex Bank — европейский банк нового поколения, работающий на рынке Украины с 1993 года. В апреле 2021 года новыми владельцами банка стали крупнейшая инвестиционная компания Украины «Dragon Capital» (75%) и гражданин Чехии Иван Свитек (25%). Весной 2022 Unex Bank реализовал благотворительный проект, в рамках которого тысячи украинских женщин с детьми получили безвозвратную финансовую помощь от мирового криптосообщества. Банк представлен 18 отделениями в 13 областях.

О Mastercard

Mastercard способствует развитию экономик и расширяет возможности для людей более чем в 200 странах и территориях мира. Вместе с нашими партнерами мы развиваем устойчивую экономику, где у каждого есть перспективы для роста. Мы обеспечиваем широкий спектр цифровых платежных решений, делая транзакции безопасными, простыми, удобными и доступными. Сочетание наших технологий и инноваций, партнерств и разветвленной сети создает уникальную экосистему продуктов и сервисов, которые помогают людям, бизнесам и государственным учреждениям реализовать наибольший потенциал.

Об Украинском Красном Кресте

Украинский Красный Крест — это крупнейшая национальная гуманитарная организация Украины, которая с начала полномасштабного вторжения оказала помощь более 12,5 млн человек. Волонтеры и сотрудники сегодня обеспечивают наиболее уязвимые категории населения не только продуктовыми или гигиеническими наборами, но и помогают в восстановлении жилья, обустройстве приютов и медицинских учреждений, ухаживают за одинокими и маломобильными людьми, оказывают психосоциальную поддержку и обучают первой помощи.

Источник: Минфин
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