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13 лютого 2025, 10:00

Благодійність без зусиль. Unex Bank та Український Червоний Хрест випустили благодійну кредитку

Весь отриманий кешбек за оплати карткою та частину відсотків, нарахованих на залишок власних коштів благодійної картки Charity, Unex Bank щомісячно за згодою клієнта буде переказувати на рахунок Українського Червоного Хреста. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки вразливих категорій населення: ВПО, багатодітних родин, людей з інвалідністю.

13 лютого 2025 року. Київ

Unex Bank та Український Червоний Хрест 13 лютого 2025 року почали випуск благодійної кредитної картки Charity.

Картка Charity, створена на базі платіжної системи Mastercard, — це універсальний банківський продукт, який дозволяє кожному власнику картки долучитися до благодійних проєктів Українського Червоного Хреста, не витрачаючи власних коштів.

«Unex Bank нараховує кешбек 0,5% на всі покупки карткою від 1 грн, включно із закордонними та покупками за рахунок кредитного ліміту. Не потрібно обирати жодних категорій, активувати кешбек — він працює автоматично. Оплачуєш карткою — отримуєш кешбек. І на початку кожного місяця уся накопичена винагорода, за винятком податків, за попередньою згодою клієнта, автоматично спрямовується на рахунок Українського Червоного Хреста. Ба більше, за карткою передбачено нарахування 6% річних на залишок власних коштів. Чверть від цієї суми за згодою клієнта також буде щомісячно спрямована на благодійність», — пояснила директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

Крім того, за картою може бути активовано кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів. Користуватися ним чи ні, клієнт обирає на власний розсуд. Тобто картка може використовуватися як суто дебетова для оплати покупок, так і як повноцінна кредитна.

Картка Charity є безкоштовною при випуску та обслуговуванні. Вона вже доступна для оформлення для усіх повнолітніх українців як в цифровій формі — отримати її можна онлайн лише за 5 хвилин — так і в фізичній пластиковій, яку можна отримати додатково до електронної картки або окремо у будь-якому відділенні Unex Bank.

«Наприкінці минулого року ми почали випуск інклюзивної картки „Відчуй. Ми поруч“ для українців, які потребують нашої підтримки. А від сьогодні кожен може долучитися до благодійності у зручний спосіб із карткою Charity — достатньо просто розраховуватися за свої покупки та отримувати кешбек. Ми закликаємо українські компанії доєднуватися до проєкту. Разом ми можемо зробити ще більше добрих справ!», — наголосила Олена Скрипнікова, керівниця відділу інноваційного фінансування Українського Червоного Хреста.

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Про Unex Bank

Unex Bank — європейський банк нового покоління, що працює на ринку України з 1993 року. У квітні 2021 року новими власниками банку стали найбільша інвестиційна компанія України «Dragon Capital» (75%), та громадянин Чехії Іван Світек (25%). Навесні 2022 року Unex Bank реалізував благодійний проєкт, в рамках якого тисячі українських жінок з дітьми отримали безповоротну фінансову допомогу від світової криптоспільноти. Банк представлений 18-ма відділеннями у 13 областях.

Про Mastercard

Mastercard сприяє розвитку економік та розширює можливості для людей у понад 200 країнах і територіях світу. Разом із нашими партнерами ми розбудовуємо сталу економіку, де кожен має перспективи для зростання. Ми забезпечуємо широкий спектр цифрових платіжних рішень, роблячи транзакції безпечними, простими, зручними та доступними. Поєднання наших технологій та інновацій, партнерств і розгалуженої мережі створює унікальну екосистему продуктів та сервісів, які допомагають людям, бізнесам і державним установам реалізувати свій найбільший потенціал.

Про Український Червоний Хрест

Український Червоний Хрест — це найбільша національна гуманітарна організація України, яка з початку повномасштабного вторгнення надала допомогу понад 12,5 млн людей. Волонтери та співробітники сьогодні забезпечують найуразливіші категорії населення не лише продуктовими чи гігієнічними наборами, але й допомагають у відновленні житла, облаштуванні прихистків та медичних закладів, доглядають самотніх та маломобільних людей, надають психосоціальну підтримку та навчають першій допомозі.

Джерело: Мінфін
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