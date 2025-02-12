Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila и ее материнская американская компания PPG прекратили деятельность в россии. Об этом сообщает финское агентство Ilta-Sanomat.
Финская Tikkurila окончательно ушла из россии
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«Компания Tikkurila Oyj, входящая в PPG Group, завершила выход из россии в конце января», — заявил агентству представитель PPG Эндрю Вуд.
По его словам, компания не собирается предоставлять дополнительную информацию на этот счет.
Tikkurila продала свои два завода в Санкт-Петербурге московской компании «Смартбизнесгрупп». ООО «Тиккурила» управляло всем бизнесом Tikkurila Oyj в россии.
Напомним
Компания Tikkurila Oyj объявила о выходе с российского рынка еще в 2022 году. Однако с тех пор официальных заявлений на этот счет не было.
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