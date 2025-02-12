Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о повторной продаже активов АО «Банк Сич», среди которых находятся складские помещения площадью более 1000 кв. м, расположенные возле станции метро «Академгородок» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд гарантирования во второй раз выставил на аукцион активы банка «Січ»
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В состав лота входят:
- Коммерческая недвижимость в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м, в частности:
- Нежилые помещения первого этажа площадью 5,9 кв. м.
- Нежилые помещения третьего этажа площадью 1062,6 кв. м.
- Основные средства: офисная техника, мебель, банкоматы, терминалы
и т. д.(1081 позиция).
Начальная цена лота составляет 16,44 млн. грн.
Торги будут проводиться по английской модели аукциона. Участие могут принимать как юридические, так и физические лица, за исключением заемщиков и поручителей по кредиту, а также лиц, связанных с государством-агрессором.
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Источник: Минфин
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