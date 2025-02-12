Финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о ситуации с евро в мире и Украине за последние дни.
Почему евро стремительно падает и что будет с вашими сбережениями (видео)
- Будет ли паритет евро к доллару.
- Что привело к существенному падению евро в мире и Украине.
- Стоит ли украинцам волноваться за свои сбережения в евро и что будет с евро дальше.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают financialGenius, Andriy Malashniak, McDuck101, Regard Rough и 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии