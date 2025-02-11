Vodafone Retail присоединился к программе беспроцентной рассрочки

Воспользоваться оплатой частями можно в более чем 90 магазинах Vodafone по всей Украине. Для покупки в рассрочку доступны любые товары, представленные в точках продаж — от персональных гаджетов до бытовой техники.

Украинский Unex Bank сообщил о существенном расширении сети магазинов-партнеров, в которых можно воспользоваться программой беспроцентной рассрочки Мед. С начала года к ней присоединились более 20 новых брендов, среди которых сеть магазинов современных гаджетов и техники Vodafone, насчитывающая более 90 точек продаж по всей Украине.

Карту рассрочки Мед Unex Bank представил украинским потребителям еще весной 2023 года. Инновационный продукт является универсальным инструментом для покупки товаров и услуг с оплатой частями. Стоимость покупки, которую клиент оплачивает картой Мед, автоматически делится на равные платежи от 1-го до 12-ти месяцев. Единственное ограничение — картой можно рассчитаться только в точках авторизованных розничных продавцов, в том числе онлайн.

Впрочем, с момента запуска программы рассрочки партнерская сеть существенно расширилась. Сейчас картой Мед можно рассчитаться на ROZETKA, в супермаркетах VARUS и гипермаркетах FOZZY, Доме Игрушек, магазинах техники Фокстрот, Гастро- и виномаркетах WINE TIME, оплатить поездки на такси, приобрести лекарства в аптеках, починить и заправить автомобиль.

«Мы с воодушевлением приветствуем Vodafone Retail в дружной семье беспроцентной рассрочки Мед. Уверена, клиентам понравится выгодная, простая и удобная банковская услуга, не требующая дополнительных действий с их стороны: достаточно выбрать нужный гаджет или аксессуар и рассчитаться за него картой Мед. Физической или виртуальной. Стоимость покупки будет автоматически разделена на три ежемесячных платежа, первый из которых нужно внести в следующем после покупки месяце», — пояснила Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank.

Максимальный лимит рассрочки по карте Мед составляет 100 000 грн. Срок рассрочки зависит от соглашения между банком и магазином-партнером и может составлять от 1-го до 12-ти месяцев. А вот реальная годовая процентная ставка, рассчитанная по методике НБУ, неизменна — 0,001%. Никаких комиссий, авансовых платежей не предусмотрено.

Оформить карту Мед может любой совершеннолетний украинец — онлайн всего за 10 минут. Для этого сначала необходимо установить приложение Мед на смартфон. При оформлении банк рассчитывает кредитный риск и устанавливает индивидуальный лимит рассрочки. Покрытие использованного лимита производится ежемесячно единым платежом. В терминалах City24 и EasyPay это можно сделать без комиссии.